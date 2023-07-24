Стоимость нужно уточнять самостоятельно.

Компания MSI, похоже, собирается выходить на рынок со своим вариантом флагманской видеокарты GeForce RTX 4090, оснащенным турбинной системой охлаждения. Примечательно, что компания NVIDIA воздерживается от производства турбин для своих топовых видеокарт, чтобы избежать конкуренции с дорогостоящими дополнительными платами для рабочих станций и серверов, в результате чего большинство крупных производителей чипов последовали ее примеру.

Данный продукт, получивший название MSI GeForce RTX 4090 Aero S 24G, даже не представлен на официальном сайте MSI. Вместо этого карту можно найти в магазине 3DStor.com, специализирующемся на оборудовании для рабочих станций. Плата соответствует рекомендациям NVIDIA по разгону, поддерживая частоту 2520 МГц.

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Модель оснащена 16-контактным разъемом 12VHPWR, но при этом возникает конфуз: на сайте 3DStor.com указано, что ее TGP составляет 350W, что на 100W меньше, чем у обычных партнерских RTX 4090. Такое несоответствие, скорее всего, является опечаткой.

К сожалению, точная цена MSI GeForce RTX 4090 Aero S 24G на сайте 3DStor.com не раскрывается, поэтому для получения продукта заинтересованным покупателям необходимо связаться с компанией и уточнить количество требуемых плат.