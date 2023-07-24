Она продаётся за 350 долларов.

Самое свежее пополнение ассортимента видеокарт Ada Lovelace – чип RTX 4060 8Gb Youth Edition, отличающийся привлекательной двухвентиляторной системой охлаждения, выполненной в яркой синей цветовой гамме. Полупрозрачные вентиляторы могут похвастаться завораживающими радужными оттенками благодаря встроенным RGB-светодиодам, что придает внешнему виду карты особую привлекательность.

Выполненная в двухслотовой конфигурации, карта соответствует стандартным эталонным спецификациям NVIDIA и может похвастаться впечатляющей тактовой частотой разгона до 2460 МГц. Геймеры могут наслаждаться 8Gb памяти GDDR6 со 128-битной шиной в сочетании с графическим процессором AD107, обладающим достаточным количеством ядер CUDA – 3072.

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Интересным заявлением производителя является интеграция GPU с интерфейсом PCIe 4.0 x16, однако важно отметить, что все модели RTX 4060/4060Ti физически ограничены 8-ю дорожками, что делает эту часть спецификаций недостоверной.

В настоящее время графический процессор RTX 4060 Youth Edition доступен на платформе JD по цене 2499 юаней (около $350).