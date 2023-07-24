Несмотря на это, спрос на видеокарту отсутствует.

Видеокарта GeForce RTX 4060 Ti, оснащенная увеличенным объемом памяти (16Gb), появилась на рынке без особого шума, без официальных обзоров и с ограниченной доступностью. Несмотря на далеко не скромный объем памяти и более высокую цену, карта не смогла привлечь внимание геймеров и партнеров по цеху, что привело к сокращению количества представленных моделей. В день запуска чипы можно было найти только в крупных розничных магазинах, но и там было продано лишь небольшое количество устройств.

Как и ожидалось, цена карты быстро упала ниже первоначальной стартовой стоимости в 549 евро. В настоящее время Mindfactory предлагает RTX 4060 Ti 16Gb Ventus 3X OC от MSI по цене всего 519 евро. Стоит отметить, что изначально карта дебютировала по цене 538 евро, что уже было ниже MSRP. Тем не менее, теперь розничный продавец снизил цену еще больше.

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Если учесть, что официальная цена в США составляет $499, то с учетом 20% НДС она составит 540 евро. Таким образом, как бы мы ни анализировали это предложение, оно остается ниже предполагаемой цены NVIDIA на карту. Похоже, что RTX 4060 Ti 16Gb идет по стопам других средне-бюджетных карт Ada Lovelace, которые были быстро уценены на старте продаж, но не самой NVIDIA, а розничными продавцами.

Несмотря на заманчивое снижение цены, существенного всплеска продаж не наблюдается. Модель MSI Ventus 3X 16Gb была продана в количестве всего 10 штук, и это число остается неизменным уже более 24 часов.