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Головоломка в стиле психологического триллера. Мрачная и нагнетающая атмосфера. Классический сюжет хорроров 90-ых обретает новую жизнь в этом году.

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Группа друзей, преследуемая прошлым, пытается спастись от беспощадного убийцы, который не намерен оставлять их в живых.

Игрокам предстоит делать выбор, влияющий на дальнейшее развитие сюжета. Прятаться от убийцы. И плюс к этому решать загадки.

От выбора ответов будет зависеть дальнейшее развитие событий и вариант концовки. Концовок, к слову говоря, будет несколько.

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Дата выхода новинки пока не утверждена, но Steam обещает скорое появление игры в своем магазине. Что известно точно, так это отсутствие русской версии игры. Игра будет доступна только на английском языке в ближайшем будущем. Возможно, скоро появится и точная дата релиза.

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