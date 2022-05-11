Будет ли продолжение серии? Electronic Arts с планами на будущее

Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр

Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр





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Electronic Arts объявили о прекращении проекта с 30-летней историей. Последняя игра серии выйдет осенью этого года. В дальнейшем проект получит новое название - EA Sports FC. И уже не будет считаться одной из игр франшизы.

Данное решение было принято компанией из-за окончания лицензии и высокой стоимости продления эксклюзивных прав. Дэвид Джексон, вицепрезидент EA Sports, так же заявил о желании компании двигаться в другом направлении. Строить «бренд будущего» не привязанный к какой-либо организации.

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В планах FIFA создание новых игр серии, но уже с другим разработчиком. Эксклюзивные права Electronic Arts подошли к концу. Компания имеет полное право распоряжаться своим громким именем и получать с этого прибыль.