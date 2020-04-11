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В этом году Microsoft прекратила официально поддерживать Windows 10 Mobile. Компания из Редмонда поддерживала данную операционную систему в течение трех лет, выпуская исправления безопасности и ошибок. Внедрение новых функций в Windows 10 Mobile было прекращено после выпуска обновления Creators Update.

Есть люди, которые до сих пор используют свои устаревшие телефоны на мобильной Windows. Для тех, кто все еще пользуется своим флагманским телефоном Lumia, есть хорошие новости. В дополнение к Windows 10 на ARM теперь можно установить Ubuntu на Lumia 950/950 XL.

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Разработчик Gustave сейчас экспериментирует с Ubuntu Focal Fossa для телефонов Lumia, используя порт ядра, разработанный пользователем под ником imbushuo в 2018 году. По словам разработчика, последняя версия ядра для Linux теперь работает без проблем на Lumia 950 XL.

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Несколько лет назад данный разработчик смог успешно установить Android Nougat на Nokia Lumia 520 и 525 - эти два телефона изначально не имели возможности официально обновиться до Windows 10 Mobile.

В прошлом месяце разработчик под ником Ben выпустил новую версию инструмента под названием «Lumia950XLPgk», позволяющую использовать мультизагрузку ОС на смартфоне. Инструмент «Lumia950XLPgk» добавляет поддержку загрузки с SD-карты и выбора ОС при запуске, таких как Linux и Android.

Одному из разработчиков удалось запустить TWRP (Team Win Recovery Project) на Lumia 950. Наличие TWRP на смартфоне позволяет провести установку кастомной прошивки на базе Android.

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Проект портирования Android на смартфоны Windows Phone все еще находится на начальном этапе разработки, и более подробные сведения могут быть представлены позже этим летом.