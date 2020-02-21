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Источником утечки стал оператор 3C, который сообщил о сертификации смартфона Xiaomi Black Shark 3 для работы в сети 5G и о включении зарядного устройства на 65 Вт в комплект поставки телефона.

Xiaomi подтвердила функцию быстрой зарядки на 65 Вт, уточнив, что в Black Shark 3 будет установлен аккумулятор емкостью 5000 мА⋅ч, который можно будет полностью зарядить за 38 минут.

Так же другие утечки в сети раскрывают аппаратную начинку смартфона: это дисплей с переменной частотой обновления и разрешением 2K, до 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5, разогнанный процессор Snapdragon 865.

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Xiaomi Black Shark 3



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Будучи одной из первых компаний, предложивших игровой смартфон, Xiaomi также планирует обновить свою линейку Black Shark, и ходят слухи, что модель третьего поколения близка к официальному анонсу.В первоначальной утечке от оператора 3C упоминалось, что Black Shark 3 будет обладать возможностью работы в сетях 5G и зарядным устройством на 65 Вт.Сразу после этого в аккаунте Xiaomi на Weibo было опубликовано сообщение, в котором подтверждается, что смартфон будет обладать быстрой зарядкой мощностью 65 Вт, а также сообщалось, что батарея емкостью 5000 мА⋅ч полностью заряжается до 100% за 38 минут.

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Сообщение Xiaomi в социальной сети Weibo