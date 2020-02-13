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Apple может перенести производство новых iPhone на Тайвань, поскольку коронавирус (Coronavirus) продолжает усложнять рабочую среду для производства смартфонов в Китае.

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Согласно деталям из отчета Paywalled, Apple рассматривает возможность увеличения производства своих iPhone на Тайване, которые будут выпущены в первой половине этого года. Об этом говорится в связи с необходимостью Apple диверсифицировать риски, связанные с продолжающимся производством в Китае, сообщает издание.

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Apple рассматривает возможность переноса производства на Тайвань устройства, которое намечено к запуску в первом полугодии 2020 года, что говорит о неуверенности компании из Купертино, что производственные ресурсы в Китае будут восстановлены к моменту запуска продукта.

На данный момент Apple имеет одну из лучших цепочек поставок в мире, благодаря тому, что iPhone приходится выпускать каждый год. Учитывая сильную зависимость компании от доходов, полученных с продаж iPhone, она вынуждена работать в непредвиденных обстоятельствах по управлению производством в Китае вызванных вспышкой коронавируса.

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Предполагается, что одна неделя задержек производства обойдется Apple примерно в миллион единиц произведенных iPhone.Решение местных властей разрешить Foxconn продолжать производство на заводе в Чжэнчжоу ознаменовало хорошие новости для контрактного производителя, но на данный момент остается неясным, когда Foxconn сможет вернуть производство в Китае до оптимального уровня.

Помимо сообщения о решении Apple перенести производство на Тайвань, DigiTimes также предоставляет фрагменты информации о мировых поставках смартфонов. Издание считает, что объемы этих поставок могут резко упасть, даже если китайцам удастся сдержать коронавирус до окончания первого полугодия 2020 года.

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Поставки смартфонов в Китай, по прогнозам, будут уменьшены во время эпидемии коронавируса.

Исследовательская компания TrendForce считает, что мировое производство смартфонов за первый квартал этого года, заканчивающееся в марте, сократится на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 275 миллионов единиц. Это станет новым пятилетним минимумом для индустрии смартфонов, и компания также считает, что, поскольку Apple поручила основной массе своей рабочей силы работать из дома из-за проблем, связанных с вирусами, компании сложно сертифицировать компоненты для линейки iPhone 2020 года.

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Данные Canalys свидетельствуют о том, что объем поставок в этом квартале снизится на 50% по сравнению с прошлым годом, что является довольно негативной цифрой. IDC считает, что сбой в производстве по вине коронавируса также повлияет на индустрию смартфонов в долгосрочной и среднесрочной перспективе, поскольку задержки будут продолжаться в дальнейшем.

Руководство чипмейкера Qualcomm из Сан-Диего также отражает снижение поставок чипов в ближайшие месяцы. Оценки Qualcomm, как правило, являются отраслевым стандартом благодаря тесному партнерству с множеством производителей смартфонов.