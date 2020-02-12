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Спекуляция на тему Arcturus GPU восходит к середине прошлого года. С самого начала было очевидно, что GPU явно не предназначен для игр. Скорее всего, это новый продукт для серии AMD Instinct, который будет конкурировать с ускорителями NVIDIA Tesla.

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Предполагается, что MI100 является 32 ГБ графической картой с памятью HBM2. Графический ускоритель будет оснащаться памятью Samsung (KHA884901X) и Hynix (H5VR64ESA8H). Тактовая частота памяти ожидается на уровне 1000 МГц.Графическая карта будет иметь тепловыделение в 200 Вт, что значительно ниже, чем у серий MI50 и MI60 на базе Vega 20.GPU Arcturus в MI100 настроен на работу на различных частотах: 1334 МГц (GPU), 1000 МГц (память), 1091 МГц (SOC), утверждает TPU. 1334 МГц может быть базовой частотой ГП, в случае осуществления простых расчетов.

«100» в названии продукта MI100 относится к вычислительной мощности в режиме INT8, как и для серии Vega. Это означает, что для достижения мощности ГП в 100 TOPs его частота должна быть не менее 1500 МГц, а в оснащении GPU должно быть 8192 шейдера или любая другая комбинация частоты ГП/количества шейдеров (например, тактовая частота 1650 МГц и 7680 шейдеров).

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Наконец, Instinct MI100, вероятно, не основан на той же Big Navi, которую мы ожидаем в серии Radeon RX. Это либо совершенно новый кремний, либо его специальный вариант с некоторыми частями, отключенными для ускоренных вычислений.