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HONOR 9X Lite будет оснащен 48-мегапиксельной двойной камерой

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В сети появилось изображение нового телефона от производителя смартфонов HONOR.  На этом изображении изображен телефон темно-серого цвета с двойной задней камерой.  

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За последние несколько лет телефоны серии HONOR X были одними из лучших бюджетных телефонов на рынке.  Облегченные версии этих телефонов продаются по более низкой цене, обычно жертвуя качеством дисплея и камеры, чтобы достичь более низкой цены.

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HONOR 20 Lite - самый новый телефон линейки Lite от Honor.  Будучи бюджетной версией Honor 20 и 20 Pro, телефон имел гораздо более низкие характеристики, что отличало его от других моделей этой серии. Хотя чипсет и оперативная память могут работать медленнее, HONOR 20 Lite обладает некоторыми ключевыми функциями камеры, что делает серию уникальной. Тройная камера имеет широкий объектив, а также макрообъектив.  Сохранение ключевых функций камеры в разных телефонах серии - это то, что связывает облегченную версию телефона с его флагманской версией.  Зная это, можно сделать некоторые прогнозы относительно предстоящей версии HONOR 9X Lite, основываясь на том, что мы знаем о HONOR 9X. 

HONOR 9X был оснащен полноэкранным дисплеем с поднимающейся из корпуса камерой для селфи. В настоящее время неясно, будет ли HONOR 9X Lite также иметь селфи-камеру с данной конструкцией, но можно сделать предположения относительно характеристик данного смартфона.. 

  Honor 9X  (вид сзади) Honor 9X (вид спереди) 

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HONOR 9X Lite будет иметь дисплей 1080p. Точное разрешение будет зависеть от того, имеет ли он тот же полноэкранный дисплей, что и HONOR 9X, показанный выше. Чипсет будет представлять собой Kirin 710 или 710F, которые являются бюджетными чипсетами Huawei текущего поколения, которые присутствуют во всех их телефонах начального уровня. Объем оперативной памяти, вероятно, будет максимальным при 4 ГБ, но есть небольшая вероятность, что они выберут вариант c 6 ГБ ОЗУ. Самым последним телефоном Lite от HONOR был Honor 20 Lite с объемом памяти 128 ГБ, и можно с уверенностью предположить, что HONOR 9X Lite также будет обладать такой емкостью. 

Самым интересным аспектом нового телефона будет камера на 48 Мп. Мы видели 48-мегапиксельные камеры в бюджетных телефонах, но серия Lite обычно стоит гораздо дешевле, иногда ниже 200 долларов. Если это произойдет, это может быть один из самых доступных телефонов с 48-мегапиксельной камерой.

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Помимо того, что мы можем предположить о характеристиках этого будущего телефона, мы также можем с уверенностью сказать, что этот телефон будет поставляться с сервисами Google. Это удивительно, учитывая продолжающийся запрет на работу с Huawei компаниям из США. Однако эти записи для HONOR 9X Lite были обнаружены на веб-сайте регистрации служб Google.


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  Сертификат HONOR 9X Lite для сервисов Google. 

 


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