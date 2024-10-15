В то время как Nvidia рассчитывает на скорое присоединение Samsung к числу поставщиков HBM3E, южнокорейская компания довольно консервативно оценивает потребности рынка в памяти этого типа. Производственная программа на следующий год была сокращена почти на 15% до 170 000 чипов в месяц.

В последнее время Samsung проявляет осторожность в оценке глобального спроса на память типа HBM, что привело к снижению производственных планов на 2024 год. По данным, опубликованным ZDNet, производственная программа компании будет уменьшена на 15%, что сократит объёмы выпуска до 170 000 чипов HBM в месяц.

Эта осторожная оценка связана с замедлением строительства новых производственных линий, которое Samsung планировала ещё в прошлом году. Первоначально компания стремилась к увеличению ежемесячного выпуска до 150 000 чипов к концу 2023 года, с дальнейшим увеличением до 200 000 к 2025 году. Однако изменившаяся ситуация на рынке и замедленное тестирование HBM3E привели к пересмотру этих планов.

Одной из причин снижения производственных планов стало медленное прохождение сертификации HBM3E от Samsung для Nvidia. Ожидалось, что процесс будет завершён быстрее, однако тестирование на соответствие требованиям Nvidia затянулось. Это привело к тому, что спрос со стороны Nvidia на чипы HBM3E оказался ниже ожидаемого.

На фоне этих изменений, Samsung скорректировала свои производственные планы на конец 2024 года, уменьшив целевые объёмы с 13 до 12 Гбит. Более того, решение о дальнейшем расширении производственных мощностей будет принято только после успешного завершения массовых поставок HBM3E для Nvidia. В настоящий момент Nvidia получает HBM3E от SK hynix и Micron Technology, но Samsung пока не смогла окончательно сертифицировать свои продукты.

Несмотря на возникшие трудности, Samsung продолжает работу над развитием HBM3E. В третьем квартале компания планирует начать массовый выпуск восьмислойных стеков HBM3E, а во второй половине года — 12-слойных микросхем. Доля HBM3E в общем объёме продаж HBM от Samsung была невелика в третьем квартале, составляя менее 10%, однако к концу четвёртого квартала она должна вырасти до 60%.

Этот рост обусловлен не только увеличением производственных объёмов, но и постепенным повышением спроса на HBM3E среди крупных производителей, таких как Nvidia. Ожидается, что после успешной сертификации поставки от Samsung смогут значительно вырасти, что укрепит позиции компании на рынке высокоскоростной памяти.