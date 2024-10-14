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Разгончик PC
На Metacritic появилась страница игры Resident Evil 9
В июле японская компания Capcom впервые официально подтвердила планы на следующую номерную часть серии хорроров Resident Evil, и полноценный анонс, похоже, уже не за горами.

Согласно информации на Metacritic, новая игра разрабатывается для консолей — PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S. Однако, в списке платформ не значится версия для ПК, что вызвало вопросы у сообщества. На текущий момент ориентировочные сроки выхода также не указаны, что лишь подогревает интерес фанатов.

Стоит отметить, что пользователи подчёркивают необходимость осторожности в отношении информации, появляющейся на Metacritic. В качестве примера приводится факт того, что уже несколько лет на сайте висит страница для неанонсированной игры Half-Life 3. Несмотря на это, инсайдеры и фанаты продолжают обсуждать возможные планы Capcom по Resident Evil 9, поскольку Metacritic уже неоднократно становился источником утечек. Так, в декабре 2023 года именно этот агрегатор первым сообщил о выходе золотого издания Resident Evil 4, и это произошло за два месяца до официального анонса.

По мнению ряда инсайдеров, появление страницы на Metacritic может свидетельствовать о том, что анонс новой игры уже близок. Например, известный инсайдер AestheticGamer (он же Dusk Golem) утверждает, что релиз ожидается не раньше конца 2025 года или начала 2026 года. Это предположение основывается на данных о том, что разработка игры началась ещё в 2018 году, и процесс, по всей видимости, идёт полным ходом.

Ещё одной интересной деталью является информация о том, что Resident Evil 9 может предложить игрокам новый формат — игру с открытым миром. Такое нововведение значительно расширит возможности для исследования и взаимодействия с игровым окружением, делая игру более динамичной и погружающей. Данный подход к игровому процессу вполне соответствует современным тенденциям в игровой индустрии, где всё больше крупных проектов делают упор на свободу действий игрока.

Возглавляет разработку новой игры режиссёр Resident Evil 7 Коси Наканиси (Koshi Nakanishi), который уже зарекомендовал себя как талантливый разработчик. Его работа над предыдущими проектами серии была высоко оценена как критиками, так и фанатами. Поэтому поклонники надеются, что его участие в новом проекте гарантирует высокое качество исполнения и сохранение атмосферы страха, за которую так ценится франшиза Resident Evil.

#утечка #metacritic #resident evil 9
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