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Разгончик PC
Производство нового гибрида BMW X3 будет запущено в ЮАР
До недавнего времени BMW X3 нового поколения (G45) выпускали только в США, и вот сейчас производство запустили в еще одной стране, причем это не Китай: выпуск новинки налажен на предприятии BMW Group Plant Rosslyn в ЮАР.

BMW продолжает расширять производство своих автомобилей, и теперь новая модель BMW X3 (поколение G45) выпускается не только в США, но и в других странах. Недавно компания начала производство этого популярного кроссовер а на заводе BMW Group Plant Rosslyn в Южной Африке. Это важный шаг для бренда, который расширяет географию своих производственных мощностей.

Завод в Южной Африке станет эксклюзивным производителем подключаемых гибридов BMW X3. Другие заводы компании не будут выпускать эти версии, что делает завод Rosslyn ключевым звеном в глобальной цепочке поставок гибридных моделей.

Помимо гибридов, на заводе в ЮАР будут собирать и бензиновые версии BMW X3. Это позволит удовлетворить спрос на традиционные двигатели внутреннего сгорания, который продолжает оставаться значительным на многих рынках.

Тем не менее, топовая версия BMW X3 M50 xDrive будет выпускаться исключительно на заводе в Спартанбурге, США. Этот завод уже давно является ведущим производственным центром для спортивных моделей BMW, и производство BMW X3 M50 xDrive не стало исключением. Модель с мощным двигателем и продвинутыми характеристиками ориентирована на автолюбителей, которые ценят высокую производительность и премиальные технологии.

Китай также включен в список стран, где будет производиться новое поколение BMW X3. Завод BMW Group Shenyang Lida начнет выпуск модели в первом квартале 2025 года. При этом китайская версия BMW X3 получит собственный индекс — G48, и будет отличаться от глобальных моделей значительно удлиненной колесной базой.

Производство предыдущей версии BMW X3 (кузов G01) на заводе в ЮАР завершилось в конце августа 2023 года. За все время работы предприятие выпустило 403 114 единиц этого кроссовера.

#сша #bmw #завод #кроссовер #юар #bmw x3
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