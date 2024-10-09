Foxconn строит крупнейший в мире завод по производству чипов Nvidia GB200: как компания отвечает на высокий спрос на платформу Blackwell

Foxconn, ведущий мировой производитель электроники, начала строительство крупнейшего завода по выпуску чипов Nvidia GB200, стремясь удовлетворить растущий спрос на платформу искусственного интеллекта Blackwell. Это заявление прозвучало от одного из ключевых руководителей компании, Бенджамина Тинга, старшего вице-президента по облачным корпоративным решениям.

В ходе недавнего выступления Тинг подчеркнул, что партнёрство с Nvidia имеет стратегическое значение для обоих гигантов. Он отметил: «Мы строим крупнейший в мире завод для производства GB200. На данный момент я не могу разглашать точное местоположение, но спрос на эти чипы просто колоссальный». Это сотрудничество призвано удовлетворить огромные потребности рынка в области искусственного интеллекта и дата-центров.

Платформа Nvidia Blackwell стала одной из самых ожидаемых в сфере искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Чипы GB200, являющиеся основой этой платформы, предлагают передовые вычислительные мощности, которые требуются для машинного обучения, анализа данных и управления сложными системами ИИ. Всё это делает их крайне востребованными среди компаний, работающих в различных отраслях — от IT до медицины и промышленности.

Юнг Лю, председатель совета директоров Foxconn, на недавнем мероприятии подтвердил, что компания полностью готова к грядущей революции в области искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что цепочка поставок Foxconn уже адаптирована для работы с самыми современными технологиями в этой области.

По словам Лю, Foxconn внедряет передовые технологии жидкостного охлаждения и теплового отвода, которые крайне важны для эффективной работы серверной инфраструктуры на базе чипов GB200. Эти технологии позволяют обеспечивать стабильную работу высокопроизводительных систем, предотвращая перегрев оборудования и увеличивая его производительность.

Строительство крупнейшего в мире завода по производству чипов Nvidia GB200 — это лишь один из шагов на пути к укреплению позиций Foxconn на мировом рынке технологий. Увеличение мощностей в области производства ИИ-решений позволит компании занять лидирующие позиции среди поставщиков серверов и оборудования для дата-центров.