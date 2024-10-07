Прогнозируемый диапазон цен — от 1,1 до 1,4 млн рублей.

Продажи новой модели Lada Iskra в России ожидаются в 2025 году, согласно инсайдерской информации, предоставленной RCI News. Автомобиль обещает стать конкурентоспособным в своём сегменте благодаря сочетанию привлекательной цены и современных технологий.

Lada Iskra станет доступна для покупателей в начале 2025 года, когда её серийное производство начнётся в январе. Прогнозируемый ценовой диапазон новинки составит от 1,1 до 1,4 миллиона рублей, что делает её привлекательной для широкого круга автолюбителей.

Lada Iskra будет предлагаться с тремя вариантами агрегатов, что позволит удовлетворить запросы разных категорий водителей:

Базовая комплектация: 90-сильный двигатель ВАЗ-11182 объёмом 1,6 литра в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Средняя комплектация: Мощность двигателя увеличится до 106 л.с., благодаря установке мотора ВАЗ-21129, который будет работать с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Топовая комплектация: Здесь тот же 1,6-литровый двигатель будет соединён с вариатором, что обеспечит максимальный комфорт и удобство вождения.

Интересно, что топовая версия Lada Iskra с двигателем объёмом 1,6 литра и вариатором является аналогом комплектации, которая ожидается у Lada Vesta в конце текущего года.