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Разгончик PC
Мощность обновленного Audi RS7 Sportback выросла до 710 л.с.
Audi RS7 Sportback является одним из самых мощных лифтбэков с двигателем внутреннего сгорания, но тюнер ABT представил две новые версии, получившие названия RS7 Legacy Edition и RS7-S.

Audi RS7 Sportback уже давно зарекомендовал себя как один из самых впечатляющих лифтбэков с двигателем внутреннего сгорания. Однако немецкий тюнер ABT вывел эту модель на новый уровень, представив две эксклюзивные версии — RS7 Legacy Edition и RS7-S, каждая из которых получила улучшения как в производительности, так и в дизайне.

Главным изменением в новых версиях является доработка 4,0-литрового V8 двигателя с двойным турбонаддувом. ABT сумела повысить мощность RS7 с исходных 621 л.с. до впечатляющих 710 лошадиных сил, что делает автомобиль еще более динамичным. Кроме того, максимальный крутящий момент был увеличен с 850 Нм до 949 Нм. Эти улучшения были достигнуты благодаря установке специального блока управления двигателем ABT и новейшей выхлопной системы из нержавеющей стали с электронно-регулируемыми выпускными клапанами.

Визуальные и аэродинамические изменения также играют важную роль в модернизации Audi RS7. Передняя часть автомобиля теперь оснащена новым сплиттером из углеродного волокна, который придает автомобилю более агрессивный внешний вид и улучшает его аэродинамику. В сочетании с этим сплиттером тюнеры установили новые черные воздухозаборники, которые стали несколько больше стандартных и эксклюзивно доступны для модели RS7 Legacy Edition.

Особое внимание к деталям проявляется и в боковых юбках, выполненных из углеродного волокна. Для RS7 Legacy Edition ABT добавила карбоновые воздухозаборники на передних боковых панелях и капоте, а также фиксированный задний спойлер из углеродного волокна. Эти элементы не только улучшают внешний вид автомобиля, но и повышают его устойчивость на высоких скоростях.

Модель RS7-S отличается более сдержанным дизайном: вместо массивного спойлера, здесь установлен небольшой карбоновый выступ, а вентиляционные отверстия на боковых панелях отсутствуют. Такой подход делает эту версию более элегантной, сохраняя при этом высокую производительность.

Чтобы улучшить управляемость и устойчивость, обе версии RS7 были оснащены 22-дюймовыми коваными колесными дисками, которые подчеркивают спортивный характер автомобиля. Подвеска также подверглась доработкам: установлены регулируемые по высоте пружины, новые койловеры и стабилизаторы поперечной устойчивости, которые на 40% жестче стандартных, что обеспечивает отличную маневренность и стабильность в поворотах.

Внутреннее пространство Audi RS7 также не осталось без внимания. ABT установила новую крышку ручки переключения передач, выполненную из углеродного волокна, а также обновленные подрулевые переключатели. Эти детали придают салону автомобиля премиальный вид и подчеркивают его спортивный характер.

#sportback #audi rs7 #legacy edition
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