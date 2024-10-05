Qualcomm и Epic Games объявили о первом в истории внедрении Unreal Engine в платформу Snapdragon Cockpit для автомобилей. Однако это выходит за рамки игр и касается усовершенствования информационно-развлекательных систем автомобилей.

Qualcomm и Epic Games сделали революционный шаг, объединив свои технологии для автомобильной индустрии. Компании объявили о первом в истории внедрении игрового движка Unreal Engine в платформу Snapdragon Cockpit, предназначенную для автомобилей. Однако это нововведение выходит далеко за рамки видеоигр — речь идет о создании инновационных информационно-развлекательных систем для транспортных средств.

Используя мощный движок Unreal Engine в сочетании с чипами Snapdragon, автопроизводители получат возможность разрабатывать совершенно новые пользовательские интерфейсы для мультимедийных систем и приборных панелей. Эта технология позволит создавать масштабируемые цифровые системы для различных транспортных средств и дисплеев.

Одним из ключевых преимуществ Unreal Engine является его способность создавать 3D-контент в реальном времени с высочайшей точностью. Это позволит разработчикам создавать визуально привлекательные и интуитивно понятные пользовательские интерфейсы, которые улучшат взаимодействие с автомобилем и его системами. Новая платформа на базе Unreal Engine уже доступна разработчикам, что означает, что в ближайшем будущем мы сможем увидеть автомобили с чипами Snapdragon, оснащенные передовыми информационно-развлекательными системами. Они будут отличаться не только высокой производительностью, но и исключительной графикой.