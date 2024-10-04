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Разгончик PC
В Россию привезли новые Kia K5 в топовой комплектации Signature
Цена Kia K5 в комплектации Signature составляет 4,8 миллиона рублей. За эти деньги покупатель получает автомобиль с обширным списком опций, включающим новейшие технологии комфорта и безопасности.

На автомобильный рынок России прибыла новая партия бизнес-седанов Kia K5 2024 года выпуска. Эти автомобили были ввезены из Китая и предлагаются покупателям в самой роскошной комплектации Signature, оснащённой максимальным набором опций.

Несмотря на множество современных опций, под капотом установлены традиционные агрегаты: 2,0-литровый атмосферный двигатель мощностью 160 лошадиных сил, работающий в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобили имеют передний привод, что остаётся стандартом для данного сегмента.

Цена Kia K5 в комплектации Signature составляет 4,8 миллиона рублей. За эти деньги покупатель получает автомобиль с обширным списком опций, включающим новейшие технологии комфорта и безопасности. Подробности оснащения могут варьироваться, но можно ожидать такие функции, как премиальная мультимедийная система, кожаный салон и расширенные возможности для водителя.

Габариты Kia K5 китайской сборки немного отличаются от версий, производимых в США и Корее. Автомобиль, поступивший в Россию, имеет длину 4980 мм, ширину 1860 мм и высоту 1445 мм. Колёсная база составляет 2900 мм, что на 50 мм больше по сравнению с моделями других рынков, а сама длина увеличена на 75 мм, обеспечивая больше пространства для пассажиров.

#автомобильный рынок #мультимедийная система #2 #kia k5 #бизнес-седан #2024 год #кожаный салон #передний привод #0-литровый двигатель #8 миллиона #комплектация signature #цена 4
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