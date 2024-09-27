Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Разгончик PC
«АвтоВАЗ» приостановил сборку автомобилей Lada Vesta из-за нехватки коробок передач
25 сентября линия сборки автомобилей Vesta была остановлена. Подвело производство коробок передач, персонал перераспределeн в другие подразделения.

АвтоВАЗ временно прекратил производство моделей Lada Vesta, согласно информации от Avtograd News. Причиной остановки стала проблема с производством трансмиссий, что сказалось на работе сборочной линии.

25 сентября в 9:00 была остановлена линия, занимавшаяся сборкой автомобилей Vesta, и во время второй смены производство также не велось. Работники были перераспределены в другие подразделения для организации рабочего процесса.

Согласно данным АвтоВАЗа, Lada Vesta продолжает набирать популярность на рынке, восстанавливая свои утраченные позиции. В последние дни продажи сместились в сторону универсалов, и покупателям особенно полюбилась версия SW Cross, которая является конкурентом популярных кроссоверов.

Информатором Avtograd News является администратор паблика, проживающий в Тольятти и работающий на АвтоВАЗе. Он предоставляет точную информацию, в том числе фотографии новой модели Lada Vesta NG и данные о недостатках комплектации Lada Granta.

Проблемы с производством трансмиссий затронули не только Lada Vesta, но и все связанные модели. Производственный цикл на АвтоВАЗе становится более нестабильным, что может сказаться на сроках ожидания автомобилей. Дилеры уже сообщают о росте интереса к другим моделям, что может привести к перераспределению спроса внутри модельного ряда.

Одним из будущих шагов компании может стать наладка новых поставок комплектующих или поиск альтернативных поставщиков, что требует времени и финансовых вложений. Однако это также открывает возможности для улучшения качества и модернизации продукции.

Несмотря на временные трудности, специалисты отмечают, что Lada Vesta имеет отличные шансы на восстановление производства и возвращение на рынок.

#производство #автоваз #проблемы #конкуренция #lada vesta #автомобильный рынок #популярность #универсал #рынок автомобилей #трансмиссии
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Первое крупное обновление Android 15 сделает уведомления для нескольких устройств более удобными
+
Первый майнер вывел на биржу 1215 Bitcoin и заработал 77 миллионов долларов
1
Создатели Hamster Kombat прокомментировали ситуацию с банами игроков и пожелали им играть честно
1
С утратой Покровска Украина может потерять половину производства стали из-за дефицита угля
1
В Республике Дагестан запустили крупнейший на Северном Кавказе завод по производству полимерных труб
+
Самолет с эффектом крыла Liberty Lifter поднимает груз без взлетно-посадочной полосы
4
Античит и прекращение онлайн поддержки GTA 5 значительно сократило число игроков
8
Linux набирает популярность и перетянет на себя часть пользователей уходящей Windows 10
14
Snapdragon 8 Gen 4 протестировали в составе Galaxy S25 Ultra с частотой 4,47 ГГц
+
Raptor Lake продолжают гореть, Intel выпустила патч, обвинив в проблеме создателей материнских плат
8
Троянская программа Necro заражает Android-устройства
+
Джеймс Кэмерон вошёл в совет директоров Stability AI
+
ЛиАЗ возвращается к производству автобусов-«гармошек» после вынужденного перерыва
+
Представлен список телефонов Realme, которые будут обновлены до Android 15
+
Wey в скором времени представит в России свой новый минивэн 80
+
NVIDIA анонсировала запуск модели искусственного интеллекта Llama-3.1-Nemotron-51B
1
В ВСУ рассказали о критической ситуации для украинских подразделений в Угледаре
1
Аргентинский суд обязал Google удалить с устройств пользователей стороннее приложение IPTV
1
«Микрон» показал первую российскую микросхему UHF с дальностью считывания до 14 метров
+
Китайская многоразовая ракета Nebula-1 потерпела аварию при приземлении
+

Популярные статьи

"Enotria: The Last Song" - кривая игра с кривым управлением на кривом движке (обзор)
8
Сравнение Horizon Zero Dawn оригинальной версии и ремастера
16
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
64
Тестирование "игрового" ноутбука ASUS TUF Gaming A17 FA707NU-HX051
10
Какой SSD емкостью 4 терабайта купить для игрового ПК – 5 интересных моделей
6
Анонс игр на State of Play заставил поклонников Sony бросать деньги в монитор
14
Huawei Mate XT Ultimate - первый в мире тройной складной смартфон
4
Выпущен Installer-SH версии 1.6: Больше автоматизации, исправление ошибок, локализация
10
Как Neuralink Илона Маска использует шифр языка Вселенной
+

Сейчас обсуждают

stellsnake
03:06
Очередной китайский самородок или официально выпустили?)))
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
Гниловод
02:54
гражданская война уничтожит скоро сша.Тут достаточно подождать.
Госсекретарь США назвал «безответственным шагом» обновление ядерной доктрины России
stellsnake
02:48
"У Китая нет своих литографов - тоже курочат АСМЛовский хлам" Ну не хлам конечно, а относительно современное оборудование, нам то о таком только мечтать теперь.
В России создают лазер для первых отечественных фотолитографов по выпуску процессоров и микросхем
stellsnake
02:48
Для военных нужд хватит. Ну а в остальном, лет 20 понадобится что бы догнать, при соответствующем финансировании и наличии специалистов, а они на вес золота.
В России создают лазер для первых отечественных фотолитографов по выпуску процессоров и микросхем
Гниловод
02:47
смотрим на гражданскую войну в сша скоро.
Госсекретарь США назвал «безответственным шагом» обновление ядерной доктрины России
Гниловод
02:42
Госсекретарь США назвал «безответственным шагом» обновление ядерной доктрины России
Гниловод
02:39
украина в 90-х застряла,а начинали все республики одновремянно.
Госсекретарь США назвал «безответственным шагом» обновление ядерной доктрины России
Gerr_Lord87
02:37
Это один апшеронский олух ( Nvidia&Intel Hater) со своими десятками ботов ставят минусы, когда пруфами сливают его кривую амуду)
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
Gerr_Lord87
02:34
Почему амуда не хочет, наконец в начале думать, а потом уже делать что то по настоящему стоящее и производительное? Что до сих пор приходится использовать танцы с бубном и различного рода шаманство. Д...
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
Gerr_Lord87
02:32
Нашёл перед кем отчитываться) Это жирный бот троль с амудным обсосным камнем, который сливаются даже перед 8700к. У апшеронско бота не из того места руки растут, поэтому он и купил ущербную амуду, а т...
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем