25 сентября линия сборки автомобилей Vesta была остановлена. Подвело производство коробок передач, персонал перераспределeн в другие подразделения.

АвтоВАЗ временно прекратил производство моделей Lada Vesta, согласно информации от Avtograd News. Причиной остановки стала проблема с производством трансмиссий, что сказалось на работе сборочной линии.

25 сентября в 9:00 была остановлена линия, занимавшаяся сборкой автомобилей Vesta, и во время второй смены производство также не велось. Работники были перераспределены в другие подразделения для организации рабочего процесса.

Согласно данным АвтоВАЗа, Lada Vesta продолжает набирать популярность на рынке, восстанавливая свои утраченные позиции. В последние дни продажи сместились в сторону универсалов, и покупателям особенно полюбилась версия SW Cross, которая является конкурентом популярных кроссоверов.

Информатором Avtograd News является администратор паблика, проживающий в Тольятти и работающий на АвтоВАЗе. Он предоставляет точную информацию, в том числе фотографии новой модели Lada Vesta NG и данные о недостатках комплектации Lada Granta.

Проблемы с производством трансмиссий затронули не только Lada Vesta, но и все связанные модели. Производственный цикл на АвтоВАЗе становится более нестабильным, что может сказаться на сроках ожидания автомобилей. Дилеры уже сообщают о росте интереса к другим моделям, что может привести к перераспределению спроса внутри модельного ряда.

Одним из будущих шагов компании может стать наладка новых поставок комплектующих или поиск альтернативных поставщиков, что требует времени и финансовых вложений. Однако это также открывает возможности для улучшения качества и модернизации продукции.

Несмотря на временные трудности, специалисты отмечают, что Lada Vesta имеет отличные шансы на восстановление производства и возвращение на рынок.