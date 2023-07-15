Определенный толк от них все же есть

Внедрение энергоэффективных ядер в процессорах Intel Core 12-го поколения многими энтузиастами воспринимается "в штыки", поскольку считается, что они влияют на производительность в играх сугубо отрицательным образом.

реклама

Однако, данный факт имел место только в самом начале появления новых CPU на рынке. Со временем операционные системы научились грамотно распределять нагрузку между P и E-ядрами, так что теперь прирост скорости от последних можно заметить невооруженным глазом.

Известный технический ресурс Testing Games решил проверить теорию на практике, протестировав Core i9-13900K с активированными и отключенными энергоэффективными ядрами. Для повышения упора с процессор все прогоны осуществлялись в разрешении 1080p.

В результате стало ясно, что в подавляющем большинстве проектов задействование E-ядер ведет к повышению производительности и росту частоты кадров. Например, в Forza Horizon 5 прирост составил 4%; подобного результата не всегда удается добиться тем же разгоном видеокарты.

В Call of Duty: Warzone 2.0 показатель FPS и вовсе взлетел на ошеломительные 226%(!), с 62 до 138 к/с. Очевидно, что многопользовательские онлайн-игры, стратегии с огромным количеством юнитов и другие процессорозависимые жанры получают существенный буст от использования гибридных CPU.

рекомендации RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RTX 3070 за 40тр c началом 4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K за 30 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля

Жаль, что AMD плетется в хвосте прогресса и не предлагает геймерскому сообществу сколь-нибудь схожих решений. У компании существуют подобные наработки, например, APU Kabini, построенные на архитектуре Jaguar, на которой также основаны процессоры консолей PlayStation 4 и Xbox One.