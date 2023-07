NVIDIA совершила настоящий прорыв

GeForce RTX 4060 Ti уже вовсю продается, но многие до сих пор сидят на предыдущем поколении, и даже не думают обновляться. Впрочем сделать это все равно придется, так как устаревшее поколение рано или поздно снимут с продаж. Впрочем, это станет только благом для геймеров, так как они получат в свои руки "мощнейший увеличитель FPS" — DLSS 3 Frame Generation.

В это же время различные ретрограды, не признающие новые технологии, продолжают тыкать пальцем на диаграммы сравнения производительности, указывая на слабость GeForce GTX 4060 Ti в классическом рендеринге. Например, The Last of Us Part I больше полюбилась GeForce RTX 3060 Ti, причем в как в разрешении 1080p, так и в 1440p.

Но всем понятно, что всему виной невысокая культура разработки игры, выраженная в неважной подгонке ее для платформы ПК. В таких условиях решающее значение имеет перекачка огромных массивов неоптимизированных данных, и более широкая 256-битная шина GeForce GTX 3060 Ti прибавляет ей очков.

В абсолютном же большинстве проектов GeForce RTX 4060 Ti не оставила "старушке" ни единого шанса. В целевом для новинки разрешении 1080p прирост составил внушительные 8%, а в непрофильном 1440p — 5%, но для него видеокарта не была рассчитана изначально.

Таким образом, GeForce RTX 4060 Ti становится победителем в противостоянии нового и старого поколения, даже без задействования "козырного туза" в лице DLSS 3. NVIDIA Corporation и лично Дженсен Хуанг в очередной раз осчастливили ПК-геймеров, подарив им новейший высокопроизводительный графический адаптер по доступной цене.