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Razg0n За пост начислено вознаграждение
Власти не будут приравнивать использование VPN к госизмене
Так как пользуются данной технологией немногие
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VPN, на который в последнее время ополчились власти, традиционно является одной из базовых основ, на которых построен Интернет. Основное его преимущество заключается в эффективном противодействии всевозможным сетевым злоумышленникам посредством оборачивания передаваемых и принимаемых данных в защитный слой, который хакеры никак не могут взломать.

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К сожалению, некоторые недобросовестные лица пользуются возможностями VPN при совершении противоправных действий, компрометируя в глазах общественности эту полезную функцию Интернета. В связи с этим в Рунете происходит усиление действий, направленных на подавление распространения виртуальных частных сетей. Тот же Роскомнадзор, указывая на закон "О связи", говорит — средства обхода блокировок признаются угрозой, так как создают условия для незаконной деятельности.

Однако о полном запрете VPN с привлечением пользователей к ответственности пока речи не идет. Так, в рамках форума ПМЭФ 2023 глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн поведал СМИ о том, что не стоит приравнивать использование VPN к госизмене, поскольку задействуют данную функцию сравнительно небольшое количество людей, а массовости она по различным причинам не обретает.

К тому же стремительно приближается эра суверенного Интернета, где все находятся в безопасности, и никакая информация не уплывает в руки иностранных владельцев сервисов; здесь VPN не нужен в принципе как таковой. В целом, можно лишь добавить, что пока данный переход не осуществился в полной мере, сознательные граждане могут уже сейчас начать готовиться к светлому цифровому будущему путем отказа от различного рода анонимайзеров.

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#россия #vpn #2023
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