При монтаже видеокарты с громоздкой системой охлаждения требуется учитывать действие закона всемирного тяготения

В последние годы производительность графических процессоров росла во многом за счет увеличения энергопотребления и, соответственно, тепловыделения. Вендорам приходилось изобретать все более изощренные способы для охлаждения GPU, что приводило к созданию монструозных систем охлаждения.

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В итоге огромный вес новых видеокарт стал для многих проблемой, так как приводил к провисанию девайса и возможной деформации печатной платы. Разумеется, это можно было устранить с помощью специальных подставок, но в мировоззрении большого количества пользователей правильно сконструированная видеокарта должна работать без использования дополнительных приспособлений.

Зарубежные специалисты по ремонту подобных сложных устройств сообщают, что за несколько последних месяцев в ним в руки попало некоторое количество видеокарт от Gigabyte, у которых присутствуют физические повреждения. При этом производитель отказывается устранять возникший изъян, возлагая вину на владельцев.

В частности один ремонтник говорит, что через него прошла как минимум дюжина устройств со схожим дефектом, и прилагает фотографию, где можно заметить небольшую трещину рядом с основанием разъема PCI-E. В этом месте проходят дорожки к различным компонентам платы, и их повреждение неминуемо ведет к приведению видеокарты в неработоспособное состояние.

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Устранение неисправности довольно сложно и затратно по деньгам, а процент успеха составляет от 10 до 20%. Кроме того, в дальнейшем исключается установка видеокарты в горизонтальном положении. Для решения проблемы некоторые производители прикладывают в комплект держатель, размещающийся у порта PCI-E, и монтирующийся в стандартные места крепления материнской платы через проставки.