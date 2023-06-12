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По всей видимости рынок видеокарт готовится стать еще больше, так как AMD и NVIDIA в скором времени сделают предложение своих последних линеек GPU более разнообразным. В частности, AMD готова вот-вот выпустить Radeon RX 7700 и RX 7800, а также их XT / XTX версии, заполняющие промежуток между уже продающимися Radeon RX 7600 и RX 7900. Спецификации новинок утекли в сеть еще в апреле, согласно им модели с индексом *800 заменяют флагманскую Radeon RX 6950 XT и сравниваются по производительности с GeForce RX 4070 Ti, обладая при этом бóльшим количеством памяти.

NVIDIA тоже не сидит на месте, и о скором выходе простой GeForce RTX 4060 и RTX 4060 Ti с 16 ГБ памяти мы уже знаем. Но, по различным сведениям, компания также хочет выпустить SUPER версии видеокарт GeForce RTX 4000-й серии уже в ближайшее время. Они будут основаны на урезанных GPU от старших моделей, предложат большее количество вычислительных блоков, больший объем памяти и более широкую разрядность шины данных, что положительным образом скажется на производительности.

Intel упорно старается составить конкуренцию мастодонтам рынка GPU, развивая линейку Arc, построенную на архитектуре Xe, корни которой тянутся от семейства интегрированных графических процессоров HD Graphics. Arc Alchmist, вышедшие в прошлом году, хоть и не снискали оглушительный успех, но своего покупателя все же нашли. А уже в первой половине 2024 года Intel согласно роадмапу представит миру следующее поколение Arc под наименованием Battlemage, которое по предварительных данным предложит значительное увеличение количества Xe-ядер, объема кэш-памяти и тактовых частот. Это приведет к феноменальному приросту скорости по сравнению с Alchemist и даст возможность побороться с GeForce RTX 4070 Ti с потенциалом дотянуться до GeForce RTX 4080.

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Таким образом, за будущее рынка видеокарт можно не беспокоиться. В ближайшее время нас буквально накроет волной из новинок, которые будут задавать новый уровень производительности в соответствующих ценовых диапазонах. Более мощные GPU определенно потребуются для запуска последних ААА-игр с повышенным уровнем системных требований.

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#2023 #рынок видеокарт
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