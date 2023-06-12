Флагманским видеокартам RTX 4000 есть где развернуться

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Системные требования современных игр достаточно щадящие, так как даже какой-нибудь GeForce RTX 1050 Ti вполне хватает для запуска тяжелых ААА-хитов, пусть со снижением настроек. Вместе с тем, в игропроме существует отдельная категория проектов, которые представляют собой скорее своеобразные бенчмарки.

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К таковым в полной мере относится Cyberpunk 2077, только что получивший дополнение Phantom Liberty. Кроме собственно нового сюжета, оно привнесло обновления в графическую составляющую игры, повышая системные требования до максимальных значений в индустрии среди ААА-тайтлов на данный момент.

Официальные данные от разработчиков гласят, что для комфортного прохождения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty на среднем пресете с активированной трассировкой лучей требуется система с Core i9-12900 / Ryzen 7 7900X и GeForce RTX 3080 Ti / Radeon RX 7900 XTX. А для выкручивания всех ползунков вправо до упора нужно обновить графический адаптер до GeForce RTX 4080.

Объем необходимой видеопамяти также увеличивается до значения в 16 ГБ, что при переходе в режим ультра с RT автоматически отсеивает все видеокарты вплоть до Radeon RX 6800 / 7800 и GeForce RTX 4080. При всем этом показатель получаемой частоты кадров установлен на отметке в 60 FPS в разрешении 2160p.

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То есть в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty даже флагманские видеоускорители NVIDIA последнего поколения не смогут прокачать высокочастотные геймерские мониторы. Таким образом, игру действительно можно назвать бенчмарком, который станет мерилом производительности видеокарт будущих линеек.