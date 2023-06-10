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Корпорация Apple презентовала разработчикам Game Porting Toolkit, позволяющий адаптировать игры, созданные с применением API DirectX 12, для запуска на macOS. Инструмент создан на основе Proton от Valve и CrossOver от CodeWeavers, и представляет собой транслятор вызовов Direct3D в функции собственного графического API Metal. Также в нем есть все необходимое для корректной работы звука и сети в новой среде.

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Пока Apple рассматривает Game Porting Toolkit в качестве тестового инструмента для оценки производительности игр и их дальнейшей доработке на основе полученных результатов. Доказательством возможности работы современных ААА-проектов на macOS можно назвать недавний запуск энтузиастами Cyberpunk 2077, Diablo IV и Hogwarts Legacy на процессорах Apple M1 и M2.

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Создание Game Porting Toolkit напрашивалось достаточно давно, и успехи Valve на почве адаптации игр под Linux подтолкнули Apple в соответствующем направлении, так как и Linux, и macOS, являясь POSIX-совместимыми ОС, достаточно схожи. Proton, Wine, на базе которого первый был создан, и другие OpenSource-проекты обмениваются опытом и задействуют наработки друг друга, поэтому было бы справедливо, если бы Apple в будущем также поделилась бы своим опытом. К примеру, Microsoft в последнее время не только активно продвигает продуктивные идеи в мире OpenSource, но и уже достаточно давно является платиновым спонсором Linux Foundation.

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