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Российская компания MIG выпустила фирменную готовую сборку ПК под названием "Акинак", основа которой представляет собой полностью отечественную разработку. Материнская плата создана с нуля , и размещает на себе до 64 ГБ высокоскоростной памяти LPDDR4 последнего поколения. Также присутствуют все современные компоненты и разъемы, включая модем стандарта 5G, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, Ethernet и др.

Сердцем компьютера стал достаточно производительный четырехъядерный 64-битный процессор "Скиф", объединяющий сразу множество функций, среди которых значится DSP-кластер с поддержкой аппаратного шифрования и нейросетей.

Корпус "Акинака" изготовлен в компактном форм-факторе, позволяющем сохранять место на рабочем столе. Довольно скромное энергопотребление в 27 Вт не только делает ПК энергоэффективным, но и не заставляет распылять драгоценные ресурсы на монтаж монструозной системы охлаждения. Крупной перфорации по бокам корпуса вполне достаточно для отвода тепла.

Что касается программной части, то за нее отвечает также российская разработка — ОС Alt Linux, идущая в ногу с современными веяниями в мире СПО. Она доработана с учетом требований законодательства и подогнана под "Акинак" так, чтобы задействовать все возможности аппаратной платформы.

На данный момент единственным ограничивающим фактором для развертывания полномасштабного производства "Акинаков" остается недостаточное количество готовых процессоров "Скиф". Как только данное препятствие будет устранено, "Акинаки" будут готовы для массового замещения ПК на базе иностранных производителей, как минимум в государственном секторе.

Источник 1

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Источник 2

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#arm #импортозамещение #скиф #lpddr4 #акинак #alt linux #mig #альт линукс #спо
2
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Winssy
21:58
У зеленых?) Это же ты сам ныл о "шине 192бит", "не запустится", "0 фпс на 4070ti" и процессор приплел с какого-то боку. Ты, а не я. Игру скачать надо.
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
ЧатоБот
21:53
Выйдь на Днепр, чей там всхрюк раздаётся Над великою русской рекой? Этот всхрюк у них песней зовётся, То свiдомых ведут на убой.
Генштаб ВСУ опровергает начало контрнаступления, но западная пресса считает иначе
Дмитрий
21:52
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vlad_tecno
21:51
Почему-то мне кажется, что если на андроид и завезут apk , то оно будет платным, а такие вещи на коленке не делают.Вероятнее всего обхода платной подписки не будет
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ЧатоБот
21:43
Выйдь на Днепр, чей там всхрюк раздаётся Над великою русской рекой? Этот всхрюк у них песней зовётся, То свiдомых ведут на убой.
Генштаб ВСУ опровергает начало контрнаступления, но западная пресса считает иначе
scroooge
21:43
Ну так купи себе такой)
Брендовый ПК на базе российских комплектующих готов потеснить AMD и Intel
ЧатоБот
21:33
Отличная новость!
Брендовый ПК на базе российских комплектующих готов потеснить AMD и Intel
Евгений Сом
21:29
Может ты баран безмозглый? ))) Открою тебе секрет европейцы покупают с НДС. Да и курс там не тот т.к. на торговлю с Россией забили. По нормальному курсу будет 141К а если по нормальной цене для европе...
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ЧатоБот
21:29
Выйдь на Днепр - чей там всхрюк раздаётся Над великою русской рекой? Этот всхрюк у них песней зовётся, То свiдомых ведут на убой.
Генштаб ВСУ опровергает начало контрнаступления, но западная пресса считает иначе
Китя.
21:27
Ведёшь у зеленых все не так видео карта не та игра не та проц не тот. Вот еще игра. https://disk.yandex.ru/d/Hdv0IdQF2eciMg давай еще по тестим с теми же настройками.
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
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