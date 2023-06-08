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В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

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Российская компания MIG выпустила фирменную готовую сборку ПК под названием "Акинак", основа которой представляет собой полностью отечественную разработку. Материнская плата создана с нуля , и размещает на себе до 64 ГБ высокоскоростной памяти LPDDR4 последнего поколения. Также присутствуют все современные компоненты и разъемы, включая модем стандарта 5G, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, Ethernet и др.

Сердцем компьютера стал достаточно производительный четырехъядерный 64-битный процессор "Скиф", объединяющий сразу множество функций, среди которых значится DSP-кластер с поддержкой аппаратного шифрования и нейросетей.

Корпус "Акинака" изготовлен в компактном форм-факторе, позволяющем сохранять место на рабочем столе. Довольно скромное энергопотребление в 27 Вт не только делает ПК энергоэффективным, но и не заставляет распылять драгоценные ресурсы на монтаж монструозной системы охлаждения. Крупной перфорации по бокам корпуса вполне достаточно для отвода тепла.

Что касается программной части, то за нее отвечает также российская разработка — ОС Alt Linux, идущая в ногу с современными веяниями в мире СПО. Она доработана с учетом требований законодательства и подогнана под "Акинак" так, чтобы задействовать все возможности аппаратной платформы.

На данный момент единственным ограничивающим фактором для развертывания полномасштабного производства "Акинаков" остается недостаточное количество готовых процессоров "Скиф". Как только данное препятствие будет устранено, "Акинаки" будут готовы для массового замещения ПК на базе иностранных производителей, как минимум в государственном секторе.

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