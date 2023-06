Выдающиеся эстетические и технические характеристики при достаточной скромной цене





До сих пор ходит миф о том, что для сборки полноценного игрового ПК требуется потратить баснословную сумму. А если оснастить его RGB-подсветкой, то ценник устремится в космическое пространство.

На самом деле в нынешние времена абсолютно любой гражданин может позволить себе приобрести высокопроизводительную геймерскую машину буквально за копейки. Отечественный блогер Александр Васильев наглядно в этом убедился, заказав с Алиэкспресс системный блок, оснащенный не только быстрым железом, но и дорого и богато выглядящим световым оформлением.

Игровые тесты показали, что предлагаемый братьями китайцами ПК отлично справляется с запуском всех современных игр, демонстрируя в них более чем достойную производительность, учитывая уплаченную сумму и общие характеристики приобретенного товара. В одной и самых графически навороченных игр последних лет, The Last of Us, в самых тяжелых сценах фреймрейт стабильно держится выше отметки в 30 FPS.

Так что вопли некоторых о том, что гейминг стал уделом буржуев, не имеют под собой никакого практического обоснования. Красивый готовый компьютер за смешные деньги, способный из коробки тянуть все проекты — не это ли тот самый дивный новый мир, о котором так грезили утописты прошлого.