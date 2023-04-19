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Razg0n За пост начислено вознаграждение
Блогер купил на Авито GeForce GTX 970 за 5000 рублей и она потянула последние игры с комфортным FPS
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После недавнего прохождения ценового дна стоимость видеокарт начала расти, и к текущему моменту даже не думает останавливаться. Взлетевший доллар и пробудившийся ото сна майнинг подогревают рынок новых видеокарт, на который оглядываются продавцы б/у железа.

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К счастью, немного устаревшие, но тем не менее всё еще достаточно производительные модели, в меньшей степени подвержены данным изменениям. В чем на личном примере убедился отечественный блогер (ютуб-канал Live Games), который приобрел на Авито поддержанную GeForce GTX 970. Видеокарта неплохо сохранилась и позволила добавить 140 МГц к частоте GPU и на 380 МГц разогнать память, что результате обернулось 9%-ным приростом скорости.

При тестировании в современных играх GeForce GTX 970 показала себя только с лучшей стороны, обеспечивая "играбельную" частоту кадров в самых последних тайтлах. Так, в The Last of US графический процессор GM204-200-A1, экипированный 4 ГБ VRAM, при поддержке 256-битной шины, смог выдать более 30 FPS. На фоне шедевра от Naughty Dog, Cyberpunk 2077 оказывается менее нагруженным проектом, в котором даже GeForce GTX 970 способна не допустить просадки минимального фреймрейта до чересчур низких значений.

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Таким образом, можно сказать, что GeForce GTX 970 еще рано отправляться на пенсию. Она до сих может тянуть все игровые новинки, демонстрируя при этом достойный уровень производительности. При выборе конкурентов в лице Radeon RX 400-й и 500-й серии существует немалый риск нарваться на "умайненный" экземпляр, а GeForce GTX 1050 Ti за те же деньги в играх выглядит гораздо более блекло.

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#nvidia #geforce #2023 #gtx 970
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