Актуальная видеокарта от NVIDIA за недорого

После недавнего прохождения ценового дна стоимость видеокарт начала расти, и к текущему моменту даже не думает останавливаться. Взлетевший доллар и пробудившийся ото сна майнинг подогревают рынок новых видеокарт, на который оглядываются продавцы б/у железа.

К счастью, немного устаревшие, но тем не менее всё еще достаточно производительные модели, в меньшей степени подвержены данным изменениям. В чем на личном примере убедился отечественный блогер (ютуб-канал Live Games), который приобрел на Авито поддержанную GeForce GTX 970. Видеокарта неплохо сохранилась и позволила добавить 140 МГц к частоте GPU и на 380 МГц разогнать память, что результате обернулось 9%-ным приростом скорости.

При тестировании в современных играх GeForce GTX 970 показала себя только с лучшей стороны, обеспечивая "играбельную" частоту кадров в самых последних тайтлах. Так, в The Last of US графический процессор GM204-200-A1, экипированный 4 ГБ VRAM, при поддержке 256-битной шины, смог выдать более 30 FPS. На фоне шедевра от Naughty Dog, Cyberpunk 2077 оказывается менее нагруженным проектом, в котором даже GeForce GTX 970 способна не допустить просадки минимального фреймрейта до чересчур низких значений.

Таким образом, можно сказать, что GeForce GTX 970 еще рано отправляться на пенсию. Она до сих может тянуть все игровые новинки, демонстрируя при этом достойный уровень производительности. При выборе конкурентов в лице Radeon RX 400-й и 500-й серии существует немалый риск нарваться на "умайненный" экземпляр, а GeForce GTX 1050 Ti за те же деньги в играх выглядит гораздо более блекло.