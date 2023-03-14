Широко известный в узких кругах криптоэнтузиаст с многолетним стажем под ником "ПроТОН" рассказал, что он делает в текущий, непростой для криптовалютного мира, период. В своей квартире, в отдельной небольшой пустой комнате, он держит несколько ригов, построенных в основном с использованием видеокарт GeForce RTX 3070m.
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До нового года оборудование было выключено, поскольку доходность от майнинга была чересчур низкой. И только с начала года было вновь введено в эксплуатацию. Единственной добываемой "ПроТОНом" монетой является довольно популярная среди майнеров "KASPA", поиском каких-либо секретных монет криптоэнтузиаст не занимается.
Так же он не пользуется услугами пулов майнинга, и запустил свою ноду "KASPA" на ноутбуке. По его словам, это, во-первых, позволяет минимизировать задержки при отправке шар, а, во-вторых, так не платится комиссия. Кроме того, таким образом можно защититься от воровства со стороны пулов. Последние могут применять такую систему распределения выплат, при которой они не доплачивают до 40% от намайненного. Ну, и, конечно, соло-майнинг способствует усилению децентрализации сети.