ИИ определенно обладает художественным вкусом

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Искусственный интеллект стремительно развивается, и еще недавно создание изображений по текстовому описанию было даже немыслимо, а сегодня это уже реальность. Отныне любой волен изобразить всё, на что его подвигло вдохновение.

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К примеру, известно, что почти всегда на Руси правили мужчины. Их суровый взгляд запомнился нам из иллюстраций в учебниках по истории. А, почему бы не представить, как могли бы выглядеть правители России, будь они представительницами прекрасного пола, с присущей им красотой и женственностью.

ИИ позволяет исполнить желаемое, в мгновение создавая готовые образы. На получившихся в итоге картинах действительно можно уловить определенное сходство с известными политическими руководителями нашей страны.

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Поневоле могут возникнуть философские размышления на тему альтернативных вариантов развития Вселенной. Кто знает, быть может всевозможные фантазии людей уже воплощены в реальность в великом многообразии форм существования пространства-времени.