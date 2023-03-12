Искусственный интеллект стремительно развивается, и еще недавно создание изображений по текстовому описанию было даже немыслимо, а сегодня это уже реальность. Отныне любой волен изобразить всё, на что его подвигло вдохновение.
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К примеру, известно, что почти всегда на Руси правили мужчины. Их суровый взгляд запомнился нам из иллюстраций в учебниках по истории. А, почему бы не представить, как могли бы выглядеть правители России, будь они представительницами прекрасного пола, с присущей им красотой и женственностью.
ИИ позволяет исполнить желаемое, в мгновение создавая готовые образы. На получившихся в итоге картинах действительно можно уловить определенное сходство с известными политическими руководителями нашей страны.
Поневоле могут возникнуть философские размышления на тему альтернативных вариантов развития Вселенной. Кто знает, быть может всевозможные фантазии людей уже воплощены в реальность в великом многообразии форм существования пространства-времени.