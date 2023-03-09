В последнее время российская таможня начала блокировать поставки "серых" смартфонов в страну. Они отличаются от ввезенных параллельных импортом тем, что не проходят сертификацию и стоят значительно дешевле. Ситуация складывается таких образом, что скоро в России может возникнуть дефицит недорогих моделей, а стоимость оставшихся сильно вырастет.
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С "серовозами" власти стараются бороться, так как они не платят налоги и пошлины в казну. Данное обстоятельство в совокупности с отсутствием сложных логистических схем обеспечивает сильный разрыв в цене между "серыми" и легально ввезенными моделями, нередко достигающий десятков тысяч рублей на топовые смартфоны.
Но к настоящему моменту поток более выгодных устройств практически иссяк. Ценовая разница постепенно сокращается, но, вероятно, что уже к концу этого месяца сами аппараты полностью исчезнут из магазинов. Есть мнение, что ситуация с запретом "серого" импорта связана с кадровыми перестановками, произошедшими в Федеральной таможенной службе в середине февраля.