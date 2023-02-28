Развитие искусственного интеллекта привело в тому, что художников-людей, фактически, уже сейчас можно упразднять за ненадобностью

Технологии развиваются стремительными темпами, и уже сейчас мы можем лицезреть, до чего дошел прогресс. Речь идет о набирающей популярность технологии генерации реалистичных картинок по запросу. Используя в качестве базы текстовое описание, алгоритмы выдают настоящие шедевры.

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Все это стало возможным, в том числе, благодаря все более растущим возможностям компьютерного железа, и, во многом, графическим процессорами, содержащим тысячи исполнительных устройств, обрабатывающих информацию.

Например, если вы захотели увидеть, как будет выглядеть друфтующий концепт-кар от баварского производителя высокотехнологичных спорткаров, то, пожалуйста, просто "скормите" ИИ ваши требования, добавьте желаемые улучшения постобработки, также в текстовом виде, и результат готов.

И это далеко не все, на что способен великий и могучий компьютерный разум. Поместить галактику в стеклянную банку? Легко! Дополнительно применяя "улучшайзеры" в виде профилей "Octane Render" и "Unreal Engine", можно добиться фотореалистичной с точки зрения последних ПК-игр картинки. Алгоритмы позволяют жонглировать освещением как вздумается. В данном случае, как видно, выбран эффект затемнения окружающей среды для придания большего шарма и концентрации на главном объекте.

К сожалению, ИИ пока еще далеко не всесилен, и можно найти некоторые огрехи в его работе. В частности, не очень воодушевляет его рисование сборок ПК с детальной демонстрацией комплектующих. Как можно видеть ниже, при построении системного блока в белом стиле алгоритмы ориентировались на современные тенденции в данном направлении. Расположение компонентов соответствует таковому в реальности, однако разбирающиеся сразу обнаружат множество ошибок во внутреннем устройстве.

Если взглянуть на женщину ниже, то можно отдаленно угадать черты известной личности, зашифрованной в ангельском личике. Форма глаз и скул должна ясно намекнуть, о ком идет речь. Ну, конечно, же перед нами знаменитый голливудский актер Брэд Питт в своей женском обличии. Да, ИИ может вытворять и такое, смешивать различные образы, выступать в роли стилиста и парикмахера, и многим это кажется настоящим волшебством.

В целом, текущие возможности генератора изображений на 99% определяются лишь границами вашей фантазии. Если научиться играть светом, то можно генерировать довольно красочные изображения. Просто надо объяснить ИИ, что вы хотите получить, а в случае, если результат вас не устроит, повторить, но уже с изменением параметров. В дальнейшем вы уже сможете примерно предугадывать то, что в итоге будет нарисовано. Вот пример, на котором сразу распознается типичный ПК-стример. Добавление технологичного освещения позволяет визуально обогатить и разнообразить картину.

Взглянуть сквозь пространство-время, и увидеть то, что могло бы произойти, повернись обстоятельства иначе — все это также может предложить нам ИИ. Как известно, в Советском Союзе не было комиксов и фильмов но ним; а что, если бы они были? Представляем отечественную версию Капитана Марвел из 50-х, обладающую поистине невероятными свехспособностями. Она могла бы стать кумиром не только миллионов граждан СССР, но и всего мира.

С приходом искусственного интеллекта, современный мир стал преображаться. Творческое начало, ранее доступное лишь человеку, постепенно начинает зарождаться и в механизмах. Естественно, на первых порах их картины будут основываться на уже созданных изображениях, но, в дальнейшем, по мере совершенствования алгоритмов, мы сможем увидеть доселе невиданные шедевры.

Художники-люди, конечно, никуда не денутся, но, существует вероятность, что их работы будут со временем цениться все меньше, пока совсем не перейдут в разряд устаревшего антиквариата. А вот кого станет больше, так это IT-инженеров и программистов. Именно они станут определять развитие многих творческих процессов в будущем.

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Так или иначе, эволюция человеческого вида с этой поры и далее будет неразрывно связана с искусственным разумом. И, то, что раньше казалось фантастикой, будет становиться частью нашей жизни.