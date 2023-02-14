Скажем дружное нет оружию западной пропаганды

В связи с тлетворным влиянием сервисов американской корпорации Google на умы россиян, российскими властями было отдано распоряжение как можно скорее заблокировать их работу в стране. Магистральные интернет-провайдеры уже приступили к выполнению задания.

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По словам главы ДНР Дениса Пушилина, Google распространяет информацию, не соответствующую действительности, что в итоге привело к развросшейся травле россиян на просторах интернета и не только.

Кроме блокировки собственно поисковика, на первых порах новый закон также включает в себя мероприятия по отключению сервиса электронной почты Gmail и замедлению работы видеохостинга Youtube. Уже сейчас имеют место тотальные сбои в их работе.

Пока данный закон применен лишь в ДНР, но впоследствии может распространиться на всю территорию РФ. По заверению властей, в России хватает аналогов зарубежным сервисам, так что с полным уходом Google из страны граждане ничего не потеряют и только выиграют.

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