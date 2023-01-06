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Razg0n За пост начислено вознаграждение
CES 2023 в самом разгаре — представлены готовый летающий автомобиль и первый электрокар от Sony
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 Крупнейшая в мире выставка потребительской электроники CES 2023 проходит проходит в штатном режиме, благо мирное небо в "городе грехов", коим именуют Лас-Вегас, находится под надежной защитой. И в этот раз  высокотехнологичное шоу не обошла автотематика, так как в автомобили все больше начинают превращаться в своего рода гаджеты.

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Так, американская компания Aska представила свой летающий автомобиль под названием A5. Причем это не просто прототип, а готовое и протестированное транспортное средство, которое в течение ближайшего месяца должно пройти проверку в федеральном управлением гражданской авиации США. В настоящий момент Aska A5 доступен для предзаказа по 789000$. Предполагается, что к 2026 году он будет широко использоваться во множестве таксопарков.

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Стремительно развивающийся рынок электромобилей привлек внимание Sony, которая решила не упустить момент и представила свое творение под названием Afeela, созданное в кооперации с Honda. Фишкой данного авто является специальный экран на переднем бампере, который может использоваться для взаимодействия с людьми снаружи, и отображать, например, погоду или уровень заряда. О ценах пока ничего не известно, но Sony заявляет, что Afeela полностью готова к выходу на рынок США к 2026 году, за которым последуют рынки Японии и Европы.

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#ces 2023 #автомобиль #aska a5 #sony afeela
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