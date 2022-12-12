Впрочем, есть мнение, что это норма

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Грандиозный крах криптовалюты LUNA и связанного с ним алгоритмического стейблкоина UST, приведший к разорению криптоинвесторов на миллиарды долларов, все еще не дает покоя желающим приумножить состояние, используя "виртуальные фантики".

Схожий сценарий демонстрирует монета Waves, являющаяся обеспечением для алгоритмического стейблкоина Neutrino USD (USDN). Последний утратил привязку к доллару, и в настоящий момент торгуется возле отметки ~0,82$.

Инвесторы опасаются, что может развиться так называемая "спираль смерти", когда стоимость Waves и USDN будет быстро снижаться и в конечном счете упадет практически до нуля. В последние дни появляются панические сообщения о необходимости как можно быстрее избавиться от всех запасов Waves и Neutrino USD.

В противовес им более осведомленные комментаторы предлагают получше разобраться в том, как работает экосистема Waves. Дело в том, что бесконечное "печатание" новых монет ограничено в протоколе Waves-NG, и смарт-контракт, регулирующий стоимость USDN, блокирует монеты в при конвертации в стейблкоин и обратно, а не сжигает и "чеканит" их по новой, как с случае с LUNA. Предложение Waves практически не увеличилось с момента появления в 2016 году, по сравнению с более 6 трлн LUNA, находящихся в обороте, несмотря на то, что USDN уже однократно отвязывался от доллара и снижался до ~0,7$.

Подробные разъяснения даны командой Waves в статье на "Medium". В середине декабря руководство проекта выпустит обновленный роадмап, включающий план по возвращению привязки USDN к доллару.

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"Агрессивные" инвесторы, заинтересованные в высокорисковых вложениях, изучают криптовалюты также, как они анализируют деятельность компаний, торгующихся на фондовом рынке. Вполне возможно, что некоторым из них Waves показалась достаточно привлекательной, и сейчас есть возможность приобрести монеты с большой скидкой. Ведь, согласно одному из принципов инвестирования Грэма, снижение стоимости актива уменьшает, а не увеличивает риск вложений.