В разницу можно уместить не один десяток сборок ПК

Майнинг продолжает лететь в сторону земного ядра, а вместе с ним это делают цены на видеокарты. Каждая новая неделя знаменует откат на несколько тысяч рублей ниже, что на руку потребителям.

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Еще весной, когда криптовалютный рынок едва почувствовал дуновение надвигающейся криптозимы, стоимость GPU начала движение с мертвой точки. Но это всё еще была вершина горы, с которой мы сейчас стремительно мчимся.

За примерами далеко ходить не надо. Виртуальные витрины российских магазинов совершенно отчетливо отражают всю ситуацию. Так, высокопроизводительный "топ" 3000-й линейки, GeForce RTX 3090, способный и сейчас "дать жару" в хорошем смысле, за полгода подешевел более чем 4 раза(!)

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Тут уже действительно можно сказать, что цена не просто упала, а мощно так "рухнула". Так что, сейчас, вероятно, самое время бежать в магазин за покупкой, ведь за те же деньги вместо одной видеокарты вы получаете целых четыре.