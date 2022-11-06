Стоимость криптовалюты также пошла в рост

По данным Litecoin Foundation, сложность майнинга Litecoin достигла нового исторического максимума в почти 18 млн хешей в секунду. Увеличение сложности добычи LTC, по всей видимости, означает, что конкуренция между майнерами начинает обостряться.

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Litecoin, иногда упоминаемый в качестве "цифрового серебра", в скором времени ожидает уполовинивание награды за блок. В 2011 году, когда сеть Litecoin была впервые запущена, майнеры получали по 50 LTC за успешную добычу блока. Данное вознаграждение уменьшается вдвое через каждые 840000 блоков. Следующее подобное событие произойдет в 2023 году и сократит текущую награду с 12,5 до 6,25 LTC.

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На данный момент стоимость LTC остается стабильной, последний торгуется на уровне 70,42 доллара. Однако в середине недели цена LTC за сутки подскочила на целых 13%. Произошло это, вероятно, из-за объявления платежным гигантом MoneyGram о том, что его клиенты из США скоро смогут покупать, продавать и хранить Litecoin, Bitcoin и Ethereum в мобильном приложении MoneyGram.