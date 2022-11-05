Знакомая многим серия со слегка измененной конструкцией. Совместимость с нестандартными СЖО присутствует.

Хотя видеокарты Radeon RX 7900 XTX / XT прибудут на полки магазинов только через месяц, первые водоблоки для флагманов последней линейки AMD Radeon станут доступны одновременно с ними. Так как в новых GPU "Big Navi 31" используется многочиплетная компоновка, водоблоки для Radeon RX 7900 XTX будут иметь собственную конструкцию.

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Буквально через несколько часов после анонса видеокарт на базе архитектуры RDNA3, словенская компания EK Water Blocks, хорошо зарекомендовавшая себя в создании компонентов для систем жидкостного охлаждения (СЖО) для энтузиастов, представила водоблоки серии EK-Quantum Vector² для Radeon RX 7900 XTX с референсной СО.

EK-Quantum Vector² спроетированы таким образом, чтобы осуществлять охлаждение одновременно графического чипа (GCD) и кристаллов кэш-памяти (MCD), расположенных в едином корпусе, а также VRM и микросхем GDDR6. Поскольку заявленный TDP Radeon RX 7900 XTX составляет 355 Вт, СЖО на ней явно будут смотреться более выигрышно, нежели системы воздушного охлаждения.

Так как графический процессор AMD Navi 31 состоит из семи элементов (одного GCD и до шести MCD), EKWB ришлось переработать конструкцию водоблока Vector². Во-первых, охлаждающая пластина Open Split-Flow, непосредственно контактирующая с GPU, была повернута на 90%. Так, чтобы ее ребра были расположены перпендикулярно чипу (обычно они лежат параллельно). Во-вторых, поток жидкости распределен так, чтобы в начале охлаждался главный кристалл (GCD), и уже потом кристаллы кэш-памяти (MCD), причем в последнем случае теплоноситель будет иметь одну и ту же температуру на всех MCD. Ну, и в-третьих, плотность ребер была увеличена с 0,6/0,4 до 0,4/0,26 мм, чтобы учесть возросший TDP мультичиплетного Big Navi.

Как и в прочих водоблоках, относящихся к серии Vector², в EKWB EK-Quantum Vector² RX 7900 XTX D-RGB используется пластина из никелированной бескислородной меди, толщиной 11 мм, и непосредственно прикрепленный к ней элемент из оргстекла для прозрачной версии, или из ацеталя для черной. Заявлена совместимость со штатными фитингами, так что у владельцев нестандартных СЖО не должно возникнуть проблем с использованием новинок. Кроме прочего, в комплекте со всеми водоблоками Vector² поставляется также бэкплейт EK-Quantum Vector², обеспечивающий дополнительное пассивное охлаждение и повышенную жесткость видеокарты.

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EKWB оценивает EK-Quantum Vector² RX 7900 XTX D-RGB в ~ 240 долларов США / 240 евро. Компания планирует начать продажи в начале декабря, так что к тому моменту, когда AMD выпустит свои референсные модели Radeon RX 7900 XTX, а именно 13 декабря, водоблоки EKWB уже будут на руках у первых пользователей.