И считают, что 20000$ — это его "дно"

Эксперты в области криптовалют считают, что Биткоин достиг дна, и в скором времени отскочет к отметке в 30000$. Причем произойти это может достаточно быстро, так, что на недельном графике будет отображено длинной зеленой свечой.

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Драйвером роста, как ожидается, станет Илон Маск, сделавшийся единоличным главой платформы Twitter. В последнее время он снова начал проявлять активный интерес к криптовалюте. Так, на прошлой неделе Маск, воспользовавшись "служебным положением", успешно "запампил" монету Dogecoin, стоимость которой взлетела в 2,5 раза. Подобное знаменитый миллиардер может провернуть и с Биткоином, ранее Маск уже действовал с похожим алгоритмом.

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Кроме того, стало известно, что в Twitter будет интегрирован собственный криптовалютный кошелек. С учетом того, что количество зарегистрированных пользователей на платформе достигает 1.3 млрд, платформа станет "рассадником" криптовалют среди широких масс, что приведет к росту их популярности, и, соответственно, цены.