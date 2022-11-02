Эксперты в области криптовалют считают, что Биткоин достиг дна, и в скором времени отскочет к отметке в 30000$. Причем произойти это может достаточно быстро, так, что на недельном графике будет отображено длинной зеленой свечой.
реклама
Драйвером роста, как ожидается, станет Илон Маск, сделавшийся единоличным главой платформы Twitter. В последнее время он снова начал проявлять активный интерес к криптовалюте. Так, на прошлой неделе Маск, воспользовавшись "служебным положением", успешно "запампил" монету Dogecoin, стоимость которой взлетела в 2,5 раза. Подобное знаменитый миллиардер может провернуть и с Биткоином, ранее Маск уже действовал с похожим алгоритмом.
Кроме того, стало известно, что в Twitter будет интегрирован собственный криптовалютный кошелек. С учетом того, что количество зарегистрированных пользователей на платформе достигает 1.3 млрд, платформа станет "рассадником" криптовалют среди широких масс, что приведет к росту их популярности, и, соответственно, цены.