Что, конечно, не может не радовать

Самая мощная во всех смыслах видеокарта GeForce RTX 4090 совершила революцию, обеспечив практически двукратный прирост производительности относительно GeForce RTX 3090 Ti. Вся прошлая линейка RTX 3000, и более старшие, моментально превратились в тыквы.

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Так, некогда актуальный и всеми желанный флагман, GeForce RTX 2080 Ti, медленнее новинки в пять раз, а самая популярная видеокарта по статистике Steam, GeForce GTX 1060, в двенадцать и более.

Многие ругают NVIDIA за чрезмерно завышенные цены, однако, если принять во внимание удвоение скоростных характеристик, то окажется, что, в действительности, GeForce RTX 4090 является наиболее выгодной покупкой, и стоимость одного FPS у нее самая низкая.

Тем более, что цены продолжают снижаться, и в России GeForce RTX 4090 можно купить уже за 124635 р. В официальном магазине Colorful доступна версия Battle AX, прекрасно зарекомендовавшая себя в "топах" предыдущих линеек.

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Примечательно, что в американском интернет-магазине Newegg цены на GeForce RTX 4090 стартуют с 2208,99$, что примерно соответствует 138530 рублям. Таким образом, несмотря на сложившуюся экономическую обстановку, россияне могут не только продолжать пользоваться последними техническими новинками, но и платить за них меньше.