Спустя всего полтора месяца после PoS'а

Эпоха майнинга безвозвратно ушла вместе с уходом Ethereum, последней выгодной для добычи криптовалюты. Все те, чей доход напрямую зависел от стопки шумящих видеокарт, в один день были "выброшены на мороз".

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Подавляющая часть майнеров являлась выходцами из небогатых семей. Скромный доход или вообще его отсутствие сказывалось на жизни не лучшим образом. Кто-то не мог привлечь противоположный пол, а у кого-то банально не было своего жилья. Кратковременный взлет майнинга вызвал естественную психологическую реакцию, все эти люди побежали скупать видеокарты по "бешенным" ценам в надежде быстро разбогатеть.

Но отсутствие элементарной финансовой грамотности привело к закономерному результату: с концом майнинга "свежеиспеченные нувориши" остались у разбитого корыта. Обложенные грудой бесполезного металлолома, в полном соответствии с принципом "buy high, sell low", они принялись массово распродавать свое добро буквально за копейки.

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Так, в не самом обеспеченном Вьетнаме, образовались целые развалы из огромного количества видеокарт, владельцы которых желали быстро окупить свои инвестиции, но прогорели. Угрюмо поглядывая на проходящих мимо, они невольно ищут взгляд заинтересованного покупателя. Изредка к ним подъезжает двухколесное транспортное средство, водитель сгребает стопку карт в целофан, отсчитывает наличность и удаляется восвояси.