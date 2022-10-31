Так как Западу скоро станет нечего есть

Банда, состоящая из США и ее европейских союзников по НАТО, умоляют Россию, лишь бы только она возобновила поставки зерна из Украины. В качестве предлога выступает заявление о том, что это нарушает мировой баланс продовольственного питания, и заставляет голодать бедные страны.

реклама

Но всем понятно, что ни в какие нуждающиеся страны это продовольствие не пойдет, а направится прямиком на обслуживание "золотого милларда", в котором в данный момент разразился кризис небывалых мастшабов. В США понимают, что голодная Европа может устроить мировому гегомону большую взбучку, поэтому там стараются любыми путями не допустить коллапса однополярного мироустройства.

рекомендации iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри -35% на S22 Ultra в Ситилинке RX 6800 дешевеет перед выходом 7000 3060 Gigabyte за 30 с началом -35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке Цена RTX 3070 идет к 40 тр Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

Так что, что под маской зернообеспечения Западом продолжает транспортироваться на Украину огромное количество вооружения для поддержки украинских националистов, и после атаки на Черноморский флот Россия готова положить этому конец. Восстановить денежно-зерновой обмен можно лишь полной капитулицией бандеровского режима на Украине.