Банда, состоящая из США и ее европейских союзников по НАТО, умоляют Россию, лишь бы только она возобновила поставки зерна из Украины. В качестве предлога выступает заявление о том, что это нарушает мировой баланс продовольственного питания, и заставляет голодать бедные страны.
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Но всем понятно, что ни в какие нуждающиеся страны это продовольствие не пойдет, а направится прямиком на обслуживание "золотого милларда", в котором в данный момент разразился кризис небывалых мастшабов. В США понимают, что голодная Европа может устроить мировому гегомону большую взбучку, поэтому там стараются любыми путями не допустить коллапса однополярного мироустройства.
Так что, что под маской зернообеспечения Западом продолжает транспортироваться на Украину огромное количество вооружения для поддержки украинских националистов, и после атаки на Черноморский флот Россия готова положить этому конец. Восстановить денежно-зерновой обмен можно лишь полной капитулицией бандеровского режима на Украине.