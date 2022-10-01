Которые рассчитывали на то, что проект будет долгоиграющим, но оказалось, что это не так.

Несколько лет назад Google запустила свой сервис "облачного гейминга" Stadia, конкурента NVIDIA GeForce NOW и других. В самом начале Stadia располагала пусть и небольшой, но довольно содержательной библиотекой игр, которая со временем обрастала всё новыми тайтлами.

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Среди них были такие хиты, как Assassin’s Creed Odyssey, Destiny 2 и Cyberpunk 2077. Не малую долю занимали творения инди-разработчиков, которые с помощью Stadia смогли расширить свою базу фанатов.

Недавно Google официально заявила, что 18 января 2023 года Stadia прекращает работу, что застало разработчиков, планировавших выпустить для данного сервиса свои игры, врасплох.

Директор Necrosoft Games Брэндон Шеффилд сказал, что Stadia приносит создателям игр наибольший доход по сравнению с другими облачными игровыми сервисами. Разработчик инди-игр Саймон Рот пожаловался на то, что месяцы трудоемкой и напряженной работы были потрачены впустую.

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Также было отмечено, что пользователи потеряют весь достигнутый прогресс в играх.