Сразу после недавнего завершения майнинга Ethereum огромные освободившиеся вычислительные мощности "укатали" другие монеты в отрицательную доходность. Причем произошло это буквально в течение суток, так что майнинг, как явление, был сразу же успешно "похоронен".
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Среди криптодобытчиков развязалась настоящая борьба за выживание. Начался постепенный "отвал" майнеров, не сумевших приспособиться к новым обстоятельствам, что, в свою очередь понемногу снижает общий хешрейт всех монет. И, в принципе, мы уже подходим к достижению равновесия, при котором оставшиеся майнеры начнут получать хоть какие-то минимальные деньги.
Естественно, сразу мы не подберемся к показателям, которые были при добыче Ethereum, но это уже лучше, чем ничего. В настоящий момент график отключения мощностей выравнивается, то есть почти все, кто не смог "вписаться в рынок", уже отключили свои фермы. А значит оставшихся более-менее устраивает текущая доходность.
Сейчас расцветает так называемый "дуал-майнинг", при котором добываются одновременно две монеты: новый PoW-форк "Эфириума" — ETHW и монета KASPA. Такая кооперация увеличивает суммарный "выхлоп" за счет увеличения энергопотребления. И, если у вас низкая стоимость киловатт-часа, то вы вполне можете получать неплохой "профит". В общем, можно сказать, что майнинг жив и уходить никуда не собирается.