RTX 3070 повезло больше, ей отбиваться всего 9 лет

Майнеры продолжают битву за существование на фоне летящих в пропасть доходов от добычи криптовалюты. Казалось бы, совсем недавно, в начале года, все "купались в шоколаде", и могли позволить себе тратить деньги направо и налево. Теперь этому пришел конец.

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С переходом Ethereum на PoS пирамида сдулась, и окупаемость оборудования устремилась на недостижимые высоты. Так, раньше видеокарты отбивались в среднем за год, а в "жирные" месяцы вплоть до полугода на относительно новые модели, и буквально несколько месяцев на устаревшие, но все еще актуальные.

Сейчас возврат вложений стал измеряться десятками, и даже сотнями лет. Популярная у "копателей" RTX 3060 Ti теперь отбивается за 14 лет. RTX 3060 требуется уже 31 год, RX 6700 — более 88 лет, а RTX 2060 — почти 204 года.









Устаревшие линейки, GTX 1000 и Radeon RX 400 / 500, стабильно "копают в минус" из-за низкого соотношения количества выдаваемых хэшей на ватт, другими словами, они потребляют слишком много энергии, и приносят при этом слишком мало.

Многие, набравшие видеокарты в кредит, оказались у разбитого корыта, и совсем скоро они будут вынуждены в срочном порядке распродавать свое "добро" за гроши. Не долго продержатся и те, у кого достаточно высокий тариф за электроэнергию.

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Таким образом можно заявить, что индустрия майнинга потерпела крах, и ее восстановление займет продолжительное время. Начать присматривать желаемую видеокарту можно будет уже совсем скоро, когда цены упадут еще сильней.