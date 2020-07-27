Bitcoin подорожал до 10 тысяч долларов
Первая криптовалюта Bitcoin преодолела важную психологическую отметку в 10000 долларов, ознаменовав собой тенденцию рынка к росту. Вслед за биткоином в цене резко взлетели и другие криптовалюты, в том числе и Ethereum, ушедший за 300 долларов. А ведь всего неделю назад он располагался ниже 250 долларов.
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График выше демонстрирует резкое повышение курса BTC, начиная с 22 июля. Данное явление не редкость, и зачастую связано с сезонным фактором. Многие участники рынка заметили, что ближе к новому году, а также с апреля, и всю первую часть лета, ставятся новые ценовые рекорды.
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Вполне вероятно, что это так называемая "ловушка китов", созданная с целью завлечь деньги "доверчивых хомячков", чтобы далее после устроенного первыми падения стоимости BTC, закупить на эти деньги больше биткоинов у этих самых "хомячков", следующих правилу "купи за дорого, продай за дешево".
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