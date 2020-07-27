Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Bitcoin подорожал до 10 тысяч долларов

[ ] для раздела Блоги
4
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
Скидки 60% в Ситилинке, акция только началась!
Супердешевая RTX 2070 в Регарде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Первая криптовалюта Bitcoin преодолела важную психологическую отметку в 10000 долларов, ознаменовав собой тенденцию рынка к росту. Вслед за биткоином в цене резко взлетели и другие криптовалюты, в том числе и Ethereum, ушедший за 300 долларов. А ведь всего неделю назад он располагался ниже 250 долларов.

реклама


анонсы и реклама
Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке
Еще одна дешевая RTX 2070 - успей купить
RTX 2080 Ti - цена упала на порядок
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все


График выше демонстрирует резкое повышение курса BTC, начиная с 22 июля. Данное явление не редкость, и зачастую связано с сезонным фактором. Многие участники рынка заметили, что ближе к новому году, а также с апреля, и всю первую часть лета, ставятся новые ценовые рекорды.

реклама

Вполне вероятно, что это так называемая "ловушка китов", созданная с целью завлечь деньги "доверчивых хомячков", чтобы далее после устроенного первыми падения стоимости BTC, закупить на эти деньги больше биткоинов у этих самых "хомячков", следующих правилу "купи за дорого, продай за дешево".

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

bitcoin криптовалюта ethereum
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Ghost of Tsushima: рецензия
12
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
29
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
43
Обзор комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Saturn 12F ARGB Pro
7
Презентация игрового смартфона ROG Phone 3
24
Обзор TWS-наушников Tronsmart Onyx Ace
3
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 7 3700X & GeForce RTX 2070 Super
24
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Ore
11
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
27
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z490-I Gaming
22

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19 июля 2020 25
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
15 июля 2020 40
Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
14 июля 2020 91
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
22 июля 2020 27
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
26 июля 2020 43
Тестируем AMD Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT, а также сводим все протестированные процессоры воедино
14 июля 2020 70

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Смартфоны Xiaomi начали получать Android 11 на MIUI 12 – список телефонов, которые получат новую версию мобильной ОС раньше релиза
11
Google определил победителя между PlayStation 5 и Xbox Series X – результат оказался довольно предсказуемым
86
Бюджетный флагман Redmi Note 9 Pro от Xiaomi подешевел на 8 000 рублей – 64 Мп камера, быстрая зарядка 30 Вт и мощный процессор от Qualcomm по самой низкой цене этого лета
17
Первые подтверждённые тесты видеокарты RTX 3000-й серии показали, что флагман GeForce RTX 3080 Ti может оказаться гораздо менее производительным, чем сообщалось ранее
65
The Witcher 3 получила масштабное обновление модификации Redux, позволяющее сделать игру реалистичнее, а игровой мир живым даже для тех, кто прошёл Ведьмака несколько раз
25
Sony может выпустить PlayStation 5 Pro на старте продаж, установив на него цену всего в 399 долларов – цены, названия и позиционирование консолей следующего поколения
17
Выясняем, сколько оперативной памяти нужно современному игровому компьютеру – 8 Гб VS 16 Гб VS 32 Гб в тестировании Benchmark
61
Процессоры с новой карикатуры Intel поразительно похожи на AMD Ryzen
35
Huawei nova 5T сильно подешевел – Kirin 980, сервисы Google, NFC и неплохие камеры по лучшей цене
13
Выясняем, на что способна бюджетная сборка в 2020 году – Geforce GTX 1050 Ti и 4-ядерный Core i5-7400 против 15 актуальных игр в тестировании Benchmark
28
Фанат Ведьмака перенес Цири в мир Cyberpunk 2077
16
Новая закрытая версия MIUI 12 стала доступна для 35 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO – список и ссылки на загрузку прошивки
5
Radeon RX 5700 XT занял первое место в 3DMark Time Spy в связке с Ryzen 9 3900XT
12
Intel завтра представит процессор 10-го поколения Core i9-10850K для настольных ПК - конкурент AMD Ryzen 9 3900X
47
Мобильный аналог CS:GO стал доступен пользователям смартфонов Huawei и Honor
3
Microsoft создала ИИ, который будет принудительно обновлять старые версии Windows 10 до последнего обновления May Update 2004
11
Энтузиаст создал уникальный корпус в стиле Cyberpunk 2077 для своего домашнего компьютера
9
AMD Ryzen 7 PRO 4750G без дискретной видеокарты справился с GTA V и Death Stranding на высоких настройках
52
В России может подорожать интернет и телевидение — сообщили "Известия"
56
Samsung Galaxy S20+ рекордно подешевел – официальная цена флагмана 2020 года впервые упала на 40 000 рублей
5

Популярные статьи

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
43
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — PowerColor RX 5700 XT Red Devil
54
14 шутеров по Второй мировой войне. Часть первая
7
Дешёвый 3D принтер JG Maker с AlIExpress, с которым справится даже новичок - обзор и простая сборка
4
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
29
Ghost of Tsushima: рецензия
12

Сейчас обсуждают

Yolanda Tarska
16:49
Я пишу вообще автора раздела выше) А так да, 9700 это отбраковка от 9900, туда шли кристаллы, которые по мощности не проходили как 9900 немного.
Intel представит процессор 10-го поколения Core i9-10850K для настольных ПК завтра
Dron
16:48
А прозводительность "встройки 4ххх" и так выше, чем у 10600k. Напоминаю для флешсклеротика - "Пока встройка 4ххх не будет пахать с 2100-2200 шиной..."
iGPU Vega в APU AMD Ryzen 4000 мощнее, чем консоли PS4 и Xbox One
Александр Дубовицкий
16:48
Более того, ни слова про память, какая память, какие частоты, какие тайминги, ховно тесты одним словом.
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
Slow Mo
16:46
memory try it в биосе список таймингов и частоты прилагается и в аиде 64 тестируешь на стабильность-синие точно олени
Выбор оптимального игрового процессора июль 2020 года – простые решения на любой кошелёк от экспертов Нardwaretimes
Александр Дубовицкий
16:46
Собственно сижу на 9400f + z390, в скором времени в планах у товарища забрать 9700кф за 18к и сидеть на нем уже лет 6-7, как в свое время сидел на 2600к.
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
Карас Фрай
16:45
i7 у меня, красный сектант
Новый процессор Ryzen 7 PRO 4750G оказался в два раза производительнее игровых приставок текущего поколения Xbox One и PlayStation 4
Profit
16:43
не то, чтобы это помогло...
Над The Last of Us Part II трудилось рекордное для Sony количество разработчиков
Hojiakbar Abduvoitov
16:43
Я не сказал что мне не нравится геймпад от хбокс, наоборот, мне больше нравится геймпад от хбокс. Но консоль все же лучше у сони
Google определил победителя между PlayStation 5 и Xbox Series X – результат оказался довольно предсказуемым
Dron
16:43
Ишшо и Джима нашего, Келлера, ни за шо обидели...
Intel договорилась с TSMC о производстве 6-нм продукции
Dron
16:37
Этому карасю - не поможет. Уже не поможет.
AMD Ryzen 7 PRO 4750G без дискретной видеокарты справился с GTA V и Death Stranding на высоких настройках
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем