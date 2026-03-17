Передовые решения NVIDIA суперкомпьютерного уровня доступны в форм-факторе обычного ПК

MSI удовлетворила запросы профессиональных пользователей и выпустила на рынок рабочую станцию XpertStation WS300 на базе платформы NVIDIA DGX Station, которая по замыслу NVIDIA представляет собой суперкомпьютер. Новинка может быть использована энтузиастами для запуска больших языковых моделей, которые не помещаются в VRAM даже топовых видеокарт.

Компоновка аппаратного обеспечения MSI XpertStation WS300

Системная плата XpertStation WS300 несет на борту суперчип NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra и внушительные 748 ГБ когерентной памяти. Последняя состоит из 252 ГБ HBM3e, размещенной непосредственно на GPU, и 496 ГБ ОЗУ LPDDR5X, подключенной к 72-ядерному ARM-процессору NVIDIA Grace. Мостом между обоими типами памяти служит соединение NVLink-C2C со скоростью 900 ГБ/с, что в 7 раз превышает показатели PCI-E 5.0 x16.

Для поддержания слаженной работы системы в ИИ-задачах в ПК установлены два сетевых интерфейса NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC с суммарной пропускной способностью 800 ГБит/с. Они позволяют масштабировать вычислительные ресурсы, объединяя машины в кластеры, в результате чего достигается значительное повышение производительности. Этой же цели служат порты M.2 NVMe PCI-E 5.0 x4 и 6.0 x4, за счет которых высокоскоростной суперчип не простаивает при обмене массивами данных с накопителями.

Согласно спецификациям, корпус конкретной модели WS300T60L выполнен в форм-факторе "башня" с габаритами 247,8 x 567,7 x 527,9 мм. Блок питания имеет сертификат "80 PLUS Titanium" и мощность 1600 Вт. За отвод тепла от CPU и GPU отвечает СЖО производительностью до 1400 Вт, а также шесть 120-мм вентиляторов толщиной 25 мм.

Безопасность рабочей станции обеспечивается за счет датчика открытия корпуса, модуля TPM 2.0 и контроллера Microchip Technology CEC1736, который служит для защиты встроенного ПО. Более полные характеристики указаны на официальном сайте производителя.