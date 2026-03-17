Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Razg0n_blog
MSI выпустила рабочий ПК на базе NVIDIA GB300 Grace с 748 ГБ когерентной памяти
Передовые решения NVIDIA суперкомпьютерного уровня доступны в форм-факторе обычного ПК

MSI удовлетворила запросы профессиональных пользователей и выпустила на рынок рабочую станцию XpertStation WS300 на базе платформы NVIDIA DGX Station, которая по замыслу NVIDIA представляет собой суперкомпьютер. Новинка может быть использована энтузиастами для запуска больших языковых моделей, которые не помещаются в VRAM даже топовых видеокарт.

Компоновка аппаратного обеспечения MSI XpertStation WS300

Системная плата XpertStation WS300 несет на борту суперчип NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra и внушительные 748 ГБ когерентной памяти. Последняя состоит из 252 ГБ HBM3e, размещенной непосредственно на GPU, и 496 ГБ ОЗУ LPDDR5X, подключенной к 72-ядерному ARM-процессору NVIDIA Grace. Мостом между обоими типами памяти служит соединение NVLink-C2C со скоростью 900 ГБ/с, что в 7 раз превышает показатели PCI-E 5.0 x16.

Для поддержания слаженной работы системы в ИИ-задачах в ПК установлены два сетевых интерфейса NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC с суммарной пропускной способностью 800 ГБит/с. Они позволяют масштабировать вычислительные ресурсы, объединяя машины в кластеры, в результате чего достигается значительное повышение производительности. Этой же цели служат порты M.2 NVMe PCI-E 5.0 x4 и 6.0 x4, за счет которых высокоскоростной суперчип не простаивает при обмене массивами данных с накопителями.

Согласно спецификациям, корпус конкретной модели WS300T60L выполнен в форм-факторе "башня" с габаритами 247,8 x 567,7 x 527,9 мм. Блок питания имеет сертификат "80 PLUS Titanium" и мощность 1600 Вт. За отвод тепла от CPU и GPU отвечает СЖО производительностью до 1400 Вт, а также шесть 120-мм вентиляторов толщиной 25 мм.

Безопасность рабочей станции обеспечивается за счет датчика открытия корпуса, модуля TPM 2.0 и контроллера Microchip Technology CEC1736, который служит для защиты встроенного ПО. Более полные характеристики указаны на официальном сайте производителя.

#msi #gb300 #рабочая станция
Источник: techpowerup.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter