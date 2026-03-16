Razg0n_blog
Apple пошла на компромиссы в MacBook Neo и ограничила расширение функционала в новых версиях
Производителю пришлось сильно ужаться при создании MacBook Neo, чтобы сохранить низкую цену, поэтому добавление новых функций в будущих обновлениях может быть ограничено

Фанаты продукции Apple ликуют, поскольку в этом году ее ноутбуки наконец-то получат долгожданную фишку, а именно сенсорный дисплей. Это радостная новость для зажиточных пользователей, но многие могут быть расстроены тем, что новый дешевый MacBook Neo будет лишен подобного функционала.

Apple пришлось пойти на жесточайшие компромиссы и практически полностью пересмотреть конструкцию MacBook Neo, чтобы уложиться в мизерный бюджет, равный всего $599. Ранее аналитик Мин-Чи Куо из TF International Securities заявлял о выпуске MacBook Neo 2 в 2027 году, который должен быть оснащен сенсорным экраном.

Вскоре после этого он отказался от своих слов, так как возросшие издержки сделали производство такого устройства слишком затратным. Как указывает WCCFtech, ноутбуки Chromebook теперь превосходят конкурента как минимум в этой области.

Марк Гурман из Bloomberg в своей новостной колонке Power On соглашается с коллегой, говоря, что Apple пришлось хорошенько переосмыслить компоненты MacBook Neo для сохранения максимально низкой рекомендованной цены. По словам Гурмана, как минимум в ближайшие три года не стоит ожидать MacBook Neo с сенсорным экраном, и журналист был бы шокирован, если бы такой ноутбук вообще вышел.

Ближайший переход на сенсорные дисплеи может состояться в 2026 или 2027 году в линейках MacBook Pro и Pro Max (и то только в старших моделях) или в возможной MacBook Ultra. При этом маловероятно, что MacBook Air присоединится к собратьям, так как сначала должен произойти переход на OLED-матрицу, который может растянуться на несколько лет.

#apple #ноутбук #macbook neo
Источник: wccftech.com
