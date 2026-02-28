Сайт Конференция
Блоги
Razg0n_blog
Samsung и SK Hynix не намерены сбавлять темпов повышения цен на DRAM во втором квартале 2026 года
В 2026 году суммарный рост стоимости оперативной памяти для клиентов может достичь трехзначных значений

Ситуация с ценами на оперативную память в мире не утихает, а разгорается еще сильнее. В настоящий момент на рынке продолжается сильное доминирование продавцов, которые диктуют условия своим клиентам и пересматривают цены по контрактам каждый квартал.

При этом отношение производителей DRAM к клиентам мелкого масштаба выглядит еще более пренебрежительным, так как в их случае условия поставок меняются в течение нескольких дней. Соответственно, планировать бизнес-процессы становится крайне сложной задачей, а до закупки продукции дело и вовсе зачастую не доходит.

Согласно последнему отчету корейского издания Sedaily, во втором квартале 2026 года производители памяти планируют значительное повышение цен. По предварительным оценкам, суммарный рост стоимости DRAM в этом году может достичь 130%.

"Поскольку производственных мощностей обоих производителей не хватает для удовлетворения растущего спроса на DRAM, вызванного глобальными инвестициями в ИИ, в этом году прогнозируется общее повышение цен, которое может достичь 130%", — пишет Sedaily.

В отчете указывается, что крупные покупатели принимают условия игры, поскольку они связаны долгосрочными соглашениями с более оптимальными условиями. В отличие от NVIDIA и Apple, малые предприятия не имеют рычагов влияния на Samsung и SK Hynix в виде больших объемов закупок, поэтому им приходится повышать цены на свою продукцию из-за высокой стоимости DRAM для них.

#samsung #оперативная память #sk hynix #ram
Источник: wccftech.com
Сейчас обсуждают

serascer
07:33
Ну времена меняются, почему бы и нет. Когда игры делались под Интел и Нвидиа, большинство же устраивало такое.
Разница в fps между Ryzen 7 9850X3D и Core i9-14900KS в Resident Evil Requiem составила почти 50%
ark-bak
07:14
Их просто так вернули?
Американец заплатил $100 за паллету с возвращенными товарами и нашел 40 модулей DDR5 на $7000
ark-bak
07:13
Ну-ну, а вдруг передозировка?
В Минздраве допустили возможность создания заменяющей занятия в спортзале таблетки
ark-bak
07:10
Дык это ямы, это ещё хороший асфальт. Вот у нас ямы, так, оттуда и этот грузовичок не выберется.
На дорогах США набирают популярность заполняющие за несколько минут выбоины грузовики-распылители
TM1
06:55
В азарте работы или в рутине игры я иногда придвигаюсь к экранам ближе, чем обычное расстояние вытянутой руки. И с разрешением 2560х1440 сетка точек не появляется. 2К - то, что надо.
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
Никто Просто
06:48
Вот потом же удивляться почему же так вышло, что же могло пойти не так? А гах было разделить целую индустрию самсунга на мелкие независимые фирмы. Вот даже DS и samsung foundry независимые друг от дру...
WCCFTech: Дистрибьюторы допустили утечку Galaxy S26 Ultra в ответ на политику Samsung
Илья Ярошевич
06:45
Редкий пиздеж...
Разница в fps между Ryzen 7 9850X3D и Core i9-14900KS в Resident Evil Requiem составила почти 50%
corsi
06:25
Нет никакой проблемы, я написал про шикарный афтарский оборот "сидеть на мониторе" и судя по тому, что у него все постоянно ломается - сидит он на нем жопой. У меня два моника на 24", одному из них 12...
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
Сергей Анатолич
06:24
Если на фото тот самый грузовик и те самые "ямы" которые он заделывает, то для наших дорог он вряд ли подойдёт.🤣
На дорогах США набирают популярность заполняющие за несколько минут выбоины грузовики-распылители
Михаил Авраменко
06:21
Советский "Маугли" хорошо снят, но книга интереснее гораздо.
«Союзмультфильм» хочет сделать мультфильм по «Маугли» совместно с партнёрами из Индии
