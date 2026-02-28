В 2026 году суммарный рост стоимости оперативной памяти для клиентов может достичь трехзначных значений

Ситуация с ценами на оперативную память в мире не утихает, а разгорается еще сильнее. В настоящий момент на рынке продолжается сильное доминирование продавцов, которые диктуют условия своим клиентам и пересматривают цены по контрактам каждый квартал.

При этом отношение производителей DRAM к клиентам мелкого масштаба выглядит еще более пренебрежительным, так как в их случае условия поставок меняются в течение нескольких дней. Соответственно, планировать бизнес-процессы становится крайне сложной задачей, а до закупки продукции дело и вовсе зачастую не доходит.

Согласно последнему отчету корейского издания Sedaily, во втором квартале 2026 года производители памяти планируют значительное повышение цен. По предварительным оценкам, суммарный рост стоимости DRAM в этом году может достичь 130%.

"Поскольку производственных мощностей обоих производителей не хватает для удовлетворения растущего спроса на DRAM, вызванного глобальными инвестициями в ИИ, в этом году прогнозируется общее повышение цен, которое может достичь 130%", — пишет Sedaily.

В отчете указывается, что крупные покупатели принимают условия игры, поскольку они связаны долгосрочными соглашениями с более оптимальными условиями. В отличие от NVIDIA и Apple, малые предприятия не имеют рычагов влияния на Samsung и SK Hynix в виде больших объемов закупок, поэтому им приходится повышать цены на свою продукцию из-за высокой стоимости DRAM для них.